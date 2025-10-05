난파 보물선 발굴 대박…14억원어치 금화·은화 쏟아졌다 [포착]

이미지 확대 난파선 인양 전문 회사 ‘퀸스 주얼스’가 미국 플로리다주 트레저 코스트 인근 바다에서 1715년 허리케인으로 침몰한 스페인 선단 발굴 작업 중 지난 여름 발견한 금화. 퀸스 주얼스 제공 닫기 이미지 확대 보기 난파선 인양 전문 회사 ‘퀸스 주얼스’가 미국 플로리다주 트레저 코스트 인근 바다에서 1715년 허리케인으로 침몰한 스페인 선단 발굴 작업 중 지난 여름 발견한 금화. 퀸스 주얼스 제공

이미지 확대 난파선 인양 전문 회사 ‘퀸스 주얼스’가 미국 플로리다주 트레저 코스트 인근 바다에서 1715년 허리케인으로 침몰한 스페인 선단 발굴 작업 중 인양한 은화. 퀸스 주얼스 제공 닫기 이미지 확대 보기 난파선 인양 전문 회사 ‘퀸스 주얼스’가 미국 플로리다주 트레저 코스트 인근 바다에서 1715년 허리케인으로 침몰한 스페인 선단 발굴 작업 중 인양한 은화. 퀸스 주얼스 제공

이미지 확대 난파선 인양 전문 회사 ‘퀸스 주얼스’가 미국 플로리다주 트레저 코스트 인근 바다에서 1715년 허리케인으로 침몰한 스페인 선단 발굴 작업 중 인양한 은화. 퀸스 주얼스 제공 닫기 이미지 확대 보기 난파선 인양 전문 회사 ‘퀸스 주얼스’가 미국 플로리다주 트레저 코스트 인근 바다에서 1715년 허리케인으로 침몰한 스페인 선단 발굴 작업 중 인양한 은화. 퀸스 주얼스 제공

이미지 확대 난파선 인양 전문 회사 ‘퀸스 주얼스’가 미국 플로리다주 트레저 코스트 인근 바다에서 1715년 허리케인으로 침몰한 스페인 선단 발굴 작업 중 인양한 은화. 퀸스 주얼스 제공 닫기 이미지 확대 보기 난파선 인양 전문 회사 ‘퀸스 주얼스’가 미국 플로리다주 트레저 코스트 인근 바다에서 1715년 허리케인으로 침몰한 스페인 선단 발굴 작업 중 인양한 은화. 퀸스 주얼스 제공

이미지 확대 난파선 인양 전문 회사 ‘퀸스 주얼스’가 미국 플로리다주 트레저 코스트 인근 바다에서 1715년 허리케인으로 침몰한 스페인 선단 발굴 작업 중 인양한 은화. 퀸스 주얼스 제공 닫기 이미지 확대 보기 난파선 인양 전문 회사 ‘퀸스 주얼스’가 미국 플로리다주 트레저 코스트 인근 바다에서 1715년 허리케인으로 침몰한 스페인 선단 발굴 작업 중 인양한 은화. 퀸스 주얼스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국의 난파선 인양 업체가 플로리다주 해안에서 100만 달러(약 14억원) 상당의 은화 1000개 이상과 금화 5개를 건져 올렸다고 밝혔다.3일(현지시간) USA투데이 등에 따르면 난파선 인양 전문 회사 ‘퀸스 주얼스’는 지난달 말 플로리다 남동부 트레저 코스트 인근에서 1715년 침몰한 난파선에서 은화 1000여개를 발견했다고 발표했다. 앞서 지난 여름에 진행된 또 다른 인양 작업에서 금화 5개를 발견하는 성과도 있었다고 덧붙였다.보도자료에 따르면 이번 발굴은 1715년 7월 31일 신대륙의 보물을 스페인으로 운반하던 선단이 허리케인의 강타로 침몰한 것으로 추정되는 지역에서 이뤄졌다. 이 회사는 이른바 ‘1715 선단’으로 칭하는 난파선 11척의 인양·발굴에 대해 독점권을 가지고 있다. 당시 침몰로 약 1000명이 바닷속으로 가라앉은 것으로 추정된다.회사 측은 역사가들이 당시 침몰로 4억 달러(약 5632억원) 상당의 금, 은, 보석이 유실된 것으로 추정하고 있다고 밝혔다.지금까지 이 회사는 은화 1051개, 금화 5개를 발굴했다. 이번에 대량 발견된 은화는 당시 스페인의 주요 통화인 ‘레알’이며, 금화의 경우 포르투갈의 금화 단위인 ‘에스쿠도’라고 회사 측은 전했다. 이 동전들의 가치는 총 100만 달러에 달하는 것으로 알려졌다.플로리다주 법에 따르면 주 관할 지역 내 유물 탐사나 인양을 하려면 주의 허가를 받아야 한다. 퀸스 주얼스는 인양한 동전과 유물을 세척한 뒤 이를 목록화해 연방 해상 법원에 제출해야 한다.플로리다주 법에 따르면 기본적으로 주 내에서 발굴된 보물의 소유권 플로리다 연방 지방법원에 귀속된다. 주는 이 보물의 가치를 평가해 20%를 환수하고, 나머지 80%를 발굴한 회사에 분배한다.퀸스 주얼스는 이번에 발견된 은화와 금화가 당시 스페인 식민지였던 멕시코, 페루, 볼리비아에서 주조됐다고 설명했다. 회사 측은 “동전의 상태로 볼 때 허리케인의 강타로 선박이 파손되면서 유실된 화물의 일부였던 것으로 추정된다”면서 “건져 올린 동전들은 일반에 공개되기 전 세심한 보존 처리를 거칠 예정이며, 일부는 지역 박물관에 전시할 계획”이라고 밝혔다.