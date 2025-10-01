“평생 남는 상처 될 수도”…‘케데헌’ 열풍에 美 병원 ‘이것’ 주의보

이미지 확대 지난달 30일 경기 용인시에 있는 테마파크 에버랜드에 마련된 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존에서 방문객들이 음식을 먹고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 30일 경기 용인시에 있는 테마파크 에버랜드에 마련된 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존에서 방문객들이 음식을 먹고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 지난 8월 31일 인천국제공항 제2여객터미널 GS25 편의점에 농심과 넷플릭스가 협업한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 제품들이 진열돼 있다. 2025.8.31 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 8월 31일 인천국제공항 제2여객터미널 GS25 편의점에 농심과 넷플릭스가 협업한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 제품들이 진열돼 있다. 2025.8.31 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)의 주인공을 따라 하는 어린이들이 늘어나자 미국의 한 어린이 병원이 ‘컵라면 화상’에 대한 주의를 당부했다.지난달 29일(현지시간) 뉴욕타임스에 따르면 미국 보스턴의 슈라이너스 어린이 병원은 최근 병원 홈페이지에 올린 성명에서 케데헌 속 주인공들이 컵라면을 먹는 모습을 재연하는 소셜미디어(SNS) 챌린지가 유행한다며 “컵라면으로 인한 화상을 입은 어린이들을 일주일에 2~3회 치료해왔다”며 “컵라면은 어린이 화상 원인 중 약 3분의 1을 차지한다”고 밝혔다.끓는 물 때문에 화상을 입을 수 있고, 일부 컵라면 제품은 전자레인지에 데워야 하는데 전자레인지에서 꺼낼 때 내용물을 쏟을 우려가 있으니 주의해야 한다는 것이다.최근 SNS에는 ‘#케이팝누들챌린지’, ‘#데몬헌터스라면’ 등의 해시태그와 함께 어린이들이 컵라면을 먹는 영상이 다수 올라오고 있다.슈라이너스 병원은 “어릴수록 피부가 얇고, (어른보다) 더 낮은 온도에서도 화상을 입을 수 있다”고 주의를 당부했다.그러면서 “아이들이 즐거운 유행에 참여하지 말아야 한다는 것은 아니지만 안전하게, 어른이 지켜보는 가운데 참여해야 한다”며 “(컵라면을) 한 번만 쏟아도 깊고 고통스러운, 평생의 흉터가 남을 수도 있다”고 경고했다.케데헌이 유행하기 전에도 컵라면은 어린이들에게 화상을 일으키는 주요 요인으로 꼽혔다. 시카고대학교 연구진의 2023년 연구에 따르면 시카고대 어린이병원 소아병동에 화상으로 입원한 환자의 부상 원인을 조사한 결과 컵라면 화상이 31%를 차지한 것으로 나타났다.