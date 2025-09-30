밴스 “우크라에 토마호크 지원 검토… 러, 현실 받아들여야”

사거리 2400㎞ 순항미사일 첫 거론

모스크바 공격 가능해 전환점 될 듯

러 국경도시는 우크라 공습에 정전

2025-09-30 14면

서울신문 2025-09-30

JD 밴스 미국 부통령이 처음으로 우크라이나에 대한 토마호크 순항미사일 지원 가능성을 시사했다. 그동안 확전 우려, 혈세 낭비를 이유로 우크라이나 군사지원에 선을 그었던 도널드 트럼프 미 행정부가 실제로 입장을 선회할지 주목된다.밴스 부통령은 28일(현지시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 ‘트럼프 대통령이 우크라이나에 토마호크 순항미사일 제공을 허용할 것으로 보느냐’는 질문에 “우리는 유럽 국가들로부터의 여러 요청을 검토하고 있다”며 “대통령이 최종 결정을 내릴 사안이며, 미국에 최선의 이익이 되도록 할 것”이라고 답했다.앞서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난주 유엔 총회를 계기로 트럼프 대통령을 만나 토마호크 지원을 요청한 것으로 알려졌다. 특히 트럼프 대통령은 25일 “우크라이나가 러시아와의 전쟁에서 승리하고 빼앗긴 영토를 되찾을 수 있다”고 처음으로 밝혀 배경을 놓고 시선이 집중됐다.미국의 토마호크 지원은 트럼프 대통령의 태도 변화와도 맞물리며 전쟁의 주요 전환점이 될 수 있다. 지난해 우크라이나는 토마호크 도입을 여러 차례 요청했으나 트럼프 대통령은 러시아와의 분쟁 확대를 우려해 이를 계속 거절했다. 토마호크는 사거리 최대 2400㎞인 장거리 순항 미사일로, 우크라이나 영토에서 모스크바를 포함한 러시아 본토 깊은 곳까지 공격할 수 있다. 미국의 토마호크 지원이 결정되면 러시아는 확전을 자극하는 도발로 간주하고 강력히 반발할 것으로 보인다.밴스 부통령은 러시아 전황에 대해 “정말로 정체돼 있다”며 “이제 그들(러시아)이 테이블에 앉아 평화를 진지하게 논의하라는 트럼프 대통령의 열정적인 호소를 들어야 할 때이다. 러시아는 깨어나 현실을 받아들여야 한다”고 촉구했다.젤렌스키 대통령도 지난 26일 온라인매체 악시오스 인터뷰에서 “트럼프 대통령에게 우리에게 필요한 한 가지를 요청했다. 트럼프 대통령이 ‘검토해 보겠다’고 답했다”며 토마호크 요청 사실을 간접적으로 시사했다. ﻿이와 함께 미국과 우크라이나는 900억 달러(약 126조원)에 이르는 대규모 무기 구매 협정을 위한 실무회의를 이번 주 진행한다. 전황 역전을 위한 장거리 무기 구매 등 ‘메가 딜’이 이뤄질지도 주목된다.한편 dpa, 로이터 통신에 따르면 우크라이나는 28일 러시아 서부 국경도시 벨고로드 시를 폭격해 2022년 2월 전쟁 발발 이후 러시아에 처음으로 대규모 정전사태가 일어났다. 이에 맞선 러시아도 이날 밤새 우크라이나 수도 키이우에 드론, 미사일 600여발을 퍼부었다.