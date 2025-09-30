현직 뉴욕시장 재선 포기… 맘다니 독주 깨지나

쿠오모에게 애덤스 표 옮겨갈 수도

트럼프는 판세 변동 가능성에 환영

2025-09-30 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오는 11월 미국 뉴욕 시장 선거를 앞두고 우간다 출신 인도계 무슬림 조란 맘다니(34) 민주당 후보가 돌풍을 일으키고 있는 가운데 에릭 애덤스 현 시장이 출마를 포기했다. 현직 프리미엄을 누렸던 애덤스 시장의 표가 누구에게 가는지에 따라 판세가 변할 수 있다는 관측이 나온다.애덤스 시장은 28일(현지시간) 엑스(X)에 올린 영상에서 “그동안 시장으로 일할 수 있어서 영광이었다. 그동안 우리가 일군 성공에도 선거 캠페인을 계속할 수 없다는 것을 안다”며 후보직 사퇴를 의사를 밝혔다. 이에 따라 차기 뉴욕시장 선거는 맘다니와 무소속의 앤드루 쿠오모 전 뉴욕 주지사, 공화당의 커티스 슬리워 후보 삼파전으로 압축됐다.뉴욕타임스(NYT)가 이달 초 시에나대와 함께 진행한 여론조사 결과를 보면 맘다니는 46% 지지율로 24%를 얻은 쿠오모를 크게 앞섰다. 슬리워와 애덤스 시장은 각각 15%와 9%에 그쳤다. 하지만 애덤스 시장이 출마를 포기하면서 그를 지지한 표 상당수가 쿠오모로 옮겨갈 것이란 분석이 많아 판세에 변동이 올 수 있다. NYT가 여론조사에서 맘다니와 쿠오모 양자대결을 가정했을 때는 각각 48%와 44%로 접전 양상이었다. 애덤스 시장은 이날 “‘음흉한 세력’이 ‘분열적인 의제’를 밀어붙이고 있다”며 맘다니를 비판하는 듯한 메시지를 냈다.급진적 진보 성향의 맘다니를 경계하고 있는 도널드 트럼프 행정부는 슬리워에게도 사퇴를 종용하면서 공직을 제안하는 방안을 검토한 것으로 알려졌다. 다만 슬리워는 현재 ‘완주’ 입장을 고수하고 있다. 트럼프 대통령은 이날 로이터통신과의 인터뷰에서 “애덤스 시장의 표가 쿠오모에게 갈 것”이라고 반겼다.