“이걸 주문했다고? 수상한데”…배달 기사의 눈썰미, 범행 막았다

미국에서 한 배달 기사의 눈썰미와 기민한 대처가 범행을 막았다고 현지 언론이 전했다.27일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 미국 텍사스주 스위트워터 경찰은 지난 22일 오전 지역의 한 모텔에 투숙하고 있던 닐 쿠퍼(42)에게 배달된 의심스러운 물품과 관련한 신고를 받고 모텔에 출동했다.지역 매체 등에 따르면 쿠퍼는 배달 애플리케이션을 이용해 쓰레기봉투, 케이블 타이, 표백제, 도끼 등을 주문했다고 한다. 배달 기사가 모텔 매니저에게 ‘의심스러운 배달 물건’에 대해 알렸고, 이후 경찰 신고로 이어진 것이다.신고받은 경찰이 현장에 출동했을 때 쿠퍼는 총을 소지하고 있다고 주장하며 객실 밖으로 나오지 않았다.경찰에 따르면 당시 객실 내에 쿠퍼와 함께 있었던 인질로 추정된 인물은 경찰이 쿠퍼와 접촉하는 동안 방에서 안전하게 빠져나온 것으로 전해졌다.경찰은 텍사스 공공안전부 소속 위기 협상 담당자가 쿠퍼와 성공적으로 협상했으며 쿠퍼가 경찰에 자수했다고 밝혔다.쿠퍼는 납치 혐의로 기소됐다. 보도에 따르면 인질로 추정된 인물도 당국에 신분을 밝히기를 거부한 혐의 등으로 구금됐다.한편 이 소식이 전해지자 현지 소셜미디어(SNS)에서는 해당 배달 기사를 칭찬하는 글이 이어졌다. 네티즌들은 “그냥 지나치지 않고 세심하게 주의를 기울인 점은 칭찬받아 마땅하다”는 반응을 보였다.