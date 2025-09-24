트럼프 타자 에스컬레이터 ‘덜컹’…“와이프 넘어질 뻔했잖아!” [포착]

고장난 에스컬레이터·프롬프터…유엔총회 ‘수난’

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 배우자 멜라니아 여사가 23일(현지시간) 뉴욕 유엔총회 연설을 위해 고장난 에스컬레이터 위를 걸어가고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 배우자 멜라니아 여사가 23일(현지시간) 뉴욕 유엔총회 연설을 위해 고장난 에스컬레이터 위를 걸어가고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔총회에서 연설을 하고 있다. UPI 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔총회에서 연설을 하고 있다. UPI 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령의 배우자 멜라니아 여사가 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔총회에 도착했다. UPI 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령의 배우자 멜라니아 여사가 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔총회에 도착했다. UPI 연합뉴스

23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔총회에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령에게 ‘수난’이 이어졌다. 트럼프 대통령과 멜라니아 여사가 탑승한 에스컬레이터가 돌연 멈추는가 하면, 연설을 위해 연단에 오른 트럼프 대통령 앞에는 고장 난 프롬프터(자막기)가 기다리고 있었다.트럼프 대통령은 “내가 유엔으로부터 받은 것은 올라가는 도중 한가운데서 멈춘 에스컬레이터와 고장 난 프롬프터뿐”이라고 비판했다.이날 트럼프 대통령이 연설을 위해 유엔총회장에 입장하는 과정에서 에스컬레이터가 멈추는 일이 벌어졌다. 트럼프 대통령이 멜라니아 여사를 먼저 에스컬레이터에 탑승하게 하고 자신도 오르는 순간 에스컬레이터가 갑작스럽게 가동을 멈췄다.트럼프 대통령 내외에 앞서 사진기자 등이 에스컬레이터에 탑승했을 때는 정상 작동했었다. 다행히 모두 넘어지진 않았지만, 맨 앞에 있던 멜라니아 여사는 결국 걸어서 에스컬레이터를 올라갔고, 트럼프 대통령과 참모진도 그 뒤를 따랐다.여기서 끝이 아니었다. 트럼프 대통령이 유엔총회장 연단에 올랐을 때는 연설문을 띄워주는 프롬프터가 고장이 났다. 박수와 함께 연단 위에 선 트럼프 대통령은 앞에 놓인 연설문 폴더를 펼치면서 “프롬프터 없이 연설하게 되는 것도 괜찮다. 프롬프터가 작동하지 않기 때문”이라고 말했다.트럼프 대통령은 “이렇게 하면 더 진심에서 우러나는 말을 할 수 있다”며 “다만 이 프롬프터를 작동시키고 있는 사람은 그게 누구든 큰 곤경에 처했다고만 말할 수 있을 것”이라고 해 좌중을 웃음 짓게 했다.다만 이 농담은 ‘뼈 있는 농담’이 됐다. 트럼프 대통령은 연설 내내 유엔의 무능력과 기구 운영의 비효율 등을 질타하며 “회원국 여러분의 나라를 지옥으로 몰고 가고 있다” “문제를 해결하기보다 문제를 만드는 편”이라고 지적했다. 프롬프터는 트럼프 대통령 연설 도중 다시 제대로 작동했다.트럼프 대통령은 이날 연설에서 과거 뉴욕의 부동산 개발 사업가 시절 유엔본부 리모델링 입찰에 참여한 경험을 언급하며 유엔을 ‘막대한 예산을 낭비하는 비효율적이고 부패한 조직’으로 묘사하기도 했다.그는 “솔직히 건물을 보고 에스컬레이터가 멈추는 일을 겪고 보니, 아직도 일을 끝내지 못했다. 그게 벌써 수년 전의 일”이라며 “퍼스트레이디가 체력이 좋지 않았다면 넘어졌을 것”이라고 비아냥댔다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 엑스(X)를 통해 “만약 대통령과 영부인이 에스컬레이터에 오르려는 순간 유엔 직원이 고의로 에스컬레이터를 멈춘 것이라면 그 직원은 즉시 해고되고 조사를 받아야 한다”고 말했다.다만 스테판 두자릭 유엔 대변인은 성명을 통해 “에스컬레이터 중앙 제어 장치의 기록을 확인한 결과 에스컬레이터 상단의 콤 스텝에 내장된 안전장치가 작동해 멈춘 것”이라며 고의가 아니라고 설명했다.이 대변인은 “트럼프 대통령의 도착 장면을 촬영하기 위해 뒤로 돌아서서 올라가고 있던 기자가 의도치 않게 안전 기능을 작동시켰을 수 있다”며 “안전장치는 사람이 끼이거나 물체가 기계 장치에 빨려 들어가는 사고를 막기 위해 설계된 것”이라고 했다.