트럼프, 유엔연설서 “기후변화는 최대의 사기극”

방금 들어온 뉴스

트럼프, 유엔연설서 “기후변화는 최대의 사기극”

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025-09-24 00:05
수정 2025-09-24 01:01
이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기에서 기조연설을 하고 있다. 2025.9.23 뉴욕 AP 뉴시스
도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기에서 기조연설을 하고 있다. 2025.9.23 뉴욕 AP 뉴시스


도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 기후변화에 대해 “역대 최고의 사기극”이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기 기조연설에서 “기온이 올라가든 내려가든, 무슨 일이 일어나든 그것은 ‘기후 변화’가 되기 때문”이라며 이같이 말했다.

트럼프 대통령은 “더 이상 지구 온난화도 없고, 더 이상 지구 냉각도 없다”고 말했다.

이어 과거 유엔의 한 관리가 “10년 안에 지구온난화로 전체 국가들이 지도에서 사라질 수 있다”고 경고했다면서 “잘못된 기후 변화 예측을 한 멍청한 사람들”이라고 비난했다.

트럼프 대통령은 ‘탄소 발자국’에 대해 “악의적인 의도를 가진 사람들이 만들어낸 사기이며, 그들은 완전한 파괴의 길로 가고 있다”고 주장했다.

또 재생에너지 정책에 반대하며 “이는 농담일 뿐 아니라 비싸고 비효율적”이라고 쏘아붙였다.

이어 “이 ‘그린 사기’(green scam)에서 벗어나지 못한다면 당신의 나라는 실패할 것”이라고 비난했다.
김소라 기자
위로