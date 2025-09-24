美ABC ‘지미 키멀쇼’ 방송 재개

美ABC ‘지미 키멀쇼’ 방송 재개

이재연 기자
이재연 기자
입력 2025-09-23 18:11
수정 2025-09-23 18:11
‘표현의 자유 침해’ 역풍에 백기
진보 진영 반발·연예인들 성명

지미 키멀. AP 연합뉴스
지미 키멀.
AP 연합뉴스


미국에서 ‘표현의 자유’ 침해 논란을 불러온 ABC방송 간판 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브’가 방송 중단 6일 만인 23일(현지시간) 재개됐다.

ABC 모회사인 디즈니는 22일 성명을 내고 “지난주 우리는 국가적으로 감정적인 순간에 긴장된 상황을 더 악화시키지 않기 위해 프로그램 중단을 결정했다. 일부 발언이 시기적으로 부적절하고 무감각했다고 느꼈기 때문”이라고 설명했다. 이어 “지난 며칠간 지미와 깊은 대화를 나눴고, 쇼를 재개하기로 결정했다”고 밝혔다.

이에 따라 지난 17일부터 무기한 중단됐던 키멀의 토크쇼는 다시 시청자들을 찾아가게 됐다. 키멀은 지난 15일 방송에서 총격 암살된 우파 활동가 찰리 커크 암살과 관련해 “마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)는 커크를 살해한 녀석이 자기들 중 하나는 아니라고 필사적으로 선을 긋는다. 그러면서 뭐라도 정치적 이득을 취하려 한다”고 발언했다가 마가 진영의 격렬한 반발을 샀다. 친트럼프인 브렌던 카 미 연방통신위원회(FCC) 위원장이 프로그램 중단을 압박했고, 결국 ABC는 프로그램을 무기한 중단했다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “미국에 희소식”이라며 반겼다.

그러나 직후 표현의 자유 침해 논란이 불거지면서 버락 오바마 전 대통령을 비롯한 진보 진영에서 반발이 쏟아져 나왔다. 과거 민주당의 ‘캔슬 컬처’(반대 성향의 유명인 소셜미디어 구독 취소)를 비난했던 현 행정부가 역으로 마음에 들지 않는 미디어를 상대로 위협하고 있다는 비판이다. 할리우드 배우 메릴 스트립, 로버트 드니로, 제니퍼 애니스턴, 톰 행크스 등 400여명의 연예인도 키멀 지지 성명을 발표하며 힘을 실었다. 공화당 의원들 일각에서도 비판의 목소리가 나오자 결국 디즈니는 6일 만에 백기를 들었다.

이재연 기자
2025-09-24 16면
