美비자 수수료 ‘100배 폭탄’ 때리더니… 하루 만에 “신규만 해당”

트럼프 1.4억원으로 인상 파장

이미지 확대 ‘골드카드’ 포스터 띄운 트럼프 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 지난 19일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 ‘전문직 취업 비자’(H-1B) 프로그램 신청자에게 10만 달러(약 1억 4000만원)의 수수료를 부과하는 행정명령에 서명한 뒤 발언하고 있다. 그의 왼쪽에 서 있는 하워드 러트닉 미 상무장관 옆에는 100만 달러(14억원)를 내면 영주권을 발급해 주는 ‘골드카드’ 포스터가 진열돼 있다.

2025-09-22 5면

도널드 트럼프 미국 대통령이 고급 기술 인력에게 주는 전문직 취업 비자(H-1B) 발급 수수료를 100배나 인상한 10만 달러(약 1억 4000만원)로 높이면서 미국 기업과 외국인 직원들이 큰 혼란에 빠졌다. 조지아주 구금 사태 이후 미국과 비자 문제 해결 방안을 논의 중인 한국에도 영향이 불가피할 전망이다. 미국 내에서도 비판 여론이 거세자 백악관은 신규 신청 시에만 적용하겠다고 한발 물러섰지만, ‘아메리칸드림’이 사실상 막을 내렸다는 평가가 나오는 등 파장이 지속되고 있다. 트럼프 대통령은 개인이 100만 달러(14억원)를 납부하면 신속하게 영주권 비자 처리 혜택을 주는 ‘골드카드’ 프로그램도 도입했다.트럼프 대통령은 지난 19일(현지시간) ‘전문직 비자’로 불리는 H-1B 비자 수수료를 현행 1000달러(140만원)에서 10만 달러로 올리는 내용의 포고문에 서명하고 21일부터 발효시켰다. H-1B 비자는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야 전문 직종에게 주는 비자로, 추첨을 통해 연간 8만 5000개만 발급하고 있다. 기본 3년 체류를 허용하며, 연장이 가능하고 영주권도 신청할 수 있다. 구글과 아마존 같은 글로벌 기업은 이 비자를 통해 전 세계 우수 인재를 유치했다.하지만 비자 발급 수수료가 한 번에 100배나 인상되면서 개인이 이를 부담하거나 미국 기업이 비용을 지불하면서 인재를 데려오는 건 현실적으로 불가능해졌다. 트럼프 대통령은 포고문에서 “H-1B 비자 제도가 저임금·저숙련 노동력으로 대체하는 수단으로 악용돼 왔다”며 “미국인에게 불리한 노동시장이 조성됐고 경제 및 국가 안보가 훼손됐다”고 설명했다.조지아주 사태로 인해 미국과 비자 제도 개선을 논의 중인 정부는 H-1B 비자의 한국인 쿼터를 늘리는 방안을 하나의 대안으로 검토했지만 전략 수정이 불가피할 전망이다. 트럼프 대통령이 반이민 정책을 한층 강화함에 따라 미 의회에 계류 중인 한국인 전문직 비자 확대 법안(한미 파트너법) 등도 부정적인 영향이 우려된다. 미국 내에서도 거센 후폭풍이 일었다. 마이크로소프트와 아마존, JP모건 등은 해외에 체류 중인 H-1B 비자 소지 직원들에게 즉시 미국으로 돌아오라는 안내문을 보냈다고 뉴욕타임스(NYT) 등이 보도했다.비판 여론을 의식한 듯 행정명령 다음날 백악관은 진화에 나섰다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 20일 엑스(X)에서 “연간 수수료가 아니다. (신규 비자 발급) 신청 시에만 적용되는 일회성 수수료”라며 “H-1B 신규 비자에만 적용되며 비자 갱신 때나 현재 비자 소지자에겐 적용되지 않는다”고 해명했다. 하워드 러트닉 상무장관이 전날 “매년 10만 달러의 수수료가 부과될 것”이라고 예고했던 것과 다른 설명이다.한편 트럼프 대통령은 미국의 새 영주권 비자인 ‘골드카드’ 행정명령에도 서명하고 90일 내에 구체적인 절차를 마련하라고 국무부 등에 지시했다. 개인이 미국에 100만 달러를 납부하거나 후원 기업이 200만 달러(28억원)를 내면 신속하게 비자를 발급해 주는 내용이다.