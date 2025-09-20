식사 중 의식 잃은 男 노숙자 취급한 식당…밖으로 내몰더니, 결국

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

식사 중 의식 잃은 男 노숙자 취급한 식당…밖으로 내몰더니, 결국

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-09-20 11:14
수정 2025-09-20 11:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


미국의 한 레스토랑 직원들이 테이블에 쓰러져 있는 한 남성 손님을 노숙자로 여기고 식당 밖으로 옮긴 다음 날 해당 남성이 숨진 채 발견됐다. 남성의 유족은 레스토랑 직원들이 응급 구조 요청을 하지 않고 방치한 탓에 남성이 숨졌다고 주장하고 있다.

지난 18일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 미국 텍사스주 출신의 30대 남성 제시 모블리 주니어는 지난 8월 7일 휴스턴에 있는 한 스테이크하우스에서 식사하던 도중 테이블에서 의식을 잃었다.

휴스턴 경찰에 따르면 직원들은 모블리의 소지품과 함께 그를 레스토랑 밖으로 옮겼다고 한다. 직원들은 모블리가 노숙자라고 판단했고 경찰에 별다른 도움을 요청하지 않은 것으로 알려졌다.

다음 날 아침 모블리는 레스토랑 인근에 있는 미용학원에 수업을 들으러 가던 한 학생에 의해 발견됐다. 모블리는 이미 숨진 상태였다.

모블리의 부모는 “아들의 시신이 보라색으로 변해 있었고 부패의 흔적도 있었다”며 “누군가가 아들을 거리에 내버려 두는 대신 911에 신고했었어야 한다”고 했다.

경찰에 따르면 모블리의 사망 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 다만 경찰은 “현재로서는 모블리가 범죄 피해자일 가능성은 없다”며 자연사로 판명될 경우 수사를 종료할 방침이라고 밝혔다.

레스토랑 측은 이번 사고에 대해 언급을 거부한 것으로 전해졌다.
조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로