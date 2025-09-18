부부싸움 하다 아내 총으로 쏜 美 판사, 징역 35년

이미지 확대 아내를 살해한 혐의로 유죄평결을 받은 제프리 퍼거슨이 17일(현지시간) 오렌지카운티 법원에 입장하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아내를 살해한 혐의로 유죄평결을 받은 제프리 퍼거슨이 17일(현지시간) 오렌지카운티 법원에 입장하고 있다. AP 연합뉴스

미국에서 부부싸움을 하다 부인에게 총을 쏴 숨지게 한 판사가 징역 35년형을 선고받았다.17일(현지시간) AP통신에 따르면 캘리포니아주 오렌지카운티 법원은 2급 살인 혐의 등으로 유죄 평결을 받은 제프리 퍼거슨(74) 전 판사에게 중형을 선고했다.퍼거슨의 최대 형량은 40년형이었지만 전과가 없고 피해자 가족들이 선처를 호소했다는 이유로 5년이 감형됐다.오렌지카운티 법원 판사였던 퍼거슨은 2023년 자택에서 함께 TV를 시청하던 부인에게 권총을 발사했다.재판에서 퍼거슨은 권총 발사가 사고였다고 주장했다.발목에 소지하고 있던 권총을 꺼내 테이블 위에 내려놓으려다 손에서 미끄러졌고 그 과정에서 총이 발사됐다는 것이다.사망한 부인의 오빠 등 일부 가족들도 판사에게 선처를 요구했다.지난해 3월에 열린 첫 재판에서는 배심원단이 평결에 도달하지 못해 재판 무효가 선언됐다.하지만 이번 재판에서 검찰은 퍼거슨의 주장을 반박하는 증거를 법정에 제출해 유죄평결을 끌어냈다.검찰에 따르면 퍼거슨은 사건 직후 법원 직원들에게 문자로 “나도 모르게 그랬다. 아내를 쐈고 구금될 것이기 때문에 내일 법원에 못 나간다”고 했다.그는 구금 중 경찰과의 대화에서 “아들뿐 아니라 모두가 나를 미워할 것이다. 난 유죄 평결을 받아야 한다”며 오열하는 동영상도 추가로 공개됐다.