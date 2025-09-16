‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세

‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세

이보희 기자
입력 2025-09-16 23:08
수정 2025-09-16 23:48
이미지 확대
로버트 레드퍼드. AFP 연합뉴스
미국 할리우드의 영화배우이자 감독·제작작인 로버트 레드퍼드가 89세 나이로 별세했다.

뉴욕타임스(NYT)는 16일(현지시간) 홍보회사 로저스&코완 PMK의 최고경영자(CEO) 신디 버거를 인용, 레드퍼드가 유타주 자택에서 숨을 거뒀다고 전했다. 버거는 레드퍼드의 구체적인 사망 원인은 밝히지 않았다.

할리우드에서 배우이자 감독으로 오랫동안 활약한 레드퍼드는 ‘내일을 향해 쏴라’, ‘아웃 오브 아프리카’, ‘스팅’, ‘업 클로즈 앤 퍼스널’, ‘흐르는 강물처럼’ 등의 영화에 출연했다.

1980년에 감독으로 참여한 ‘보통 사람들’로 오스카 감독상을, 2002년에 오스카 평생 공로상을 받았다.

환경 보호 운동을 펼치며 선댄스 영화제 창립자이자 이사로서 독립영화 운동을 장려해왔다.

영화제의 이름은 레드퍼드가 ‘내일을 향해 쏴라’에서 그가 맡은 배역인 실존 인물 ‘선댄스 키드’에서 따왔다.

영화 ‘미스터 스마일’ 헌정 포스터 속 로버트 레드퍼드의 젊은 시절 모습.
