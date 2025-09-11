美 NASA, 우주연구에 中국적자 접근 차단

이미지 확대 미국 항공우주국(NASA). AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 항공우주국(NASA). AFP 연합뉴스

미국 항공우주국(나사·NASA)이 미국 비자를 소지한 중국 국적자의 기관 프로그램 참여를 차단한다.10일(현지시간) 블룸버그통신은 익명의 소식통을 인용해 나사와 협업 중이던 중국 국적 연구자들이 지난 5일 기관의 데이터 시스템 접근에 차단됐다고 보도했다.또 관련 회의에도 대면 및 온라인 모두 참여할 수 없게 됐다고 전했다.나사 대변인 베서니 스티븐스는 기관의 조치를 확인하며 “나사는 중국 국적자와 관련해 내부 조처를 했으며, 우리의 업무 보안을 위해 시설, 자료, 네트워크에 대한 물리적·사이버 접근을 제한했다”고 밝혔다.미국과 중국은 모두 향후 5년 내 유인 달 탐사 임무를 계획 중이다.나사의 션 더피 국장 대행은 최근 기관 내부 연설에서 중국이 미국보다 먼저 달에 도달할 것이라는 우려에 대해 “그런 일이 벌어지면 나는 정말 화가 날 것”이라고 말했다.더피는 이날 언론 대상 브리핑에서도 “우리는 지금 두 번째 우주 경쟁 중이다. 중국은 우리보다 먼저 달에 가고 싶어 한다”며 “그런 일은 일어나지 않을 것이다. 미국은 과거에도 우주를 선도해 왔고, 앞으로도 계속 선도할 것”이라고 말했다.