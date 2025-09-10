정부는 ‘자진 출국’ 말하는데… 美 이민당국 수장 “조지아 구금자, 추방될 것”

정부는 ‘자진 출국’ 말하는데… 美 이민당국 수장 “조지아 구금자, 추방될 것”

임주형 기자
임주형 기자
입력 2025-09-09 17:51
수정 2025-09-09 17:51
놈 장관 “일부 퇴거시한 넘겨 위법”
구금 한국인 지칭 여부는 불분명
LA한인타운도 불시 단속에 불안

이미지 확대
8일(현지시간) 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장 직원들이 수감된 미국 조지아주 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금시설 철창 너머로 수감자들의 모습이 보인다. 포크스턴 연합뉴스
8일(현지시간) 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장 직원들이 수감된 미국 조지아주 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금시설 철창 너머로 수감자들의 모습이 보인다.
포크스턴 연합뉴스


미국 이민당국이 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장을 급습해 한국인 300여명을 체포한 데 이어 로스앤젤레스(LA) 한인타운에서도 단속을 벌여 한인사회에 불안감이 확산되고 있다. 미국 이민당국 수장인 크리스티 놈 국토안보부 장관은 조지아주 구금시설에 있는 수용자들에 대해 “일부가 범죄 활동을 했으며 그에 대한 책임을 지게 될 것”이라고 말했다.

8일(현지시간) LA시와 현지 언론에 따르면 미 연방 이민당국은 지난 3일 오전 LA 한인타운 중심가에 있는 한 세차장을 급습해 불법체류자인 직원 5명을 체포했다. 당시 한인이 체포되진 않았지만, 중무장한 단속 요원 10여명이 갑자기 한인타운에 들이닥치면서 이 일대에 있던 한인들이 크게 놀랐다고 한다. 캐런 배스 LA 시장은 성명을 내고 “한인타운에서 발생한 이민 단속은 매우 우려스럽다”며 “이 세차장은 지역 사회에서 누구나 아는 중요한 장소인데 (단속) 표적이 되면 커뮤니티 전체에 영향을 미친다”고 밝혔다.

놈 장관은 이날 영국 런던에서 열린 ‘파이브 아이스’(미국·영국·호주·뉴질랜드·캐나다 정보 동맹) 국토안보 담당 장관 회의에서 “조지아주에서 구금된 이들은 추방(deported)될 것”이라며 “일부는 최종 퇴거명령 시한을 넘겨 미국에 있는 것 이상의 범죄 활동을 했는데 그에 대한 책임을 지게 될 것”이라고 말했다.

놈 장관이 조지아주 구금자들에 대해 ‘추방’이란 단어를 쓴 건 한국 정부의 ‘자진 출국’ 표현과 차이가 있다. 다만 놈 장관이 자진 출국도 ‘추방’의 일종으로 판단했을 수 있다. ‘범죄 활동’을 했다고 지목한 이들도 한국인을 언급한 것인지, 함께 체포된 다른 외국인을 지칭한 것인지 명확하지 않다. 지난 4일 미 이민당국의 조지아주 공장 단속 당시 연행된 475명 중에는 다른 국적자도 175명가량 있었다. 당시 미 법원은 남미인으로 보이는 4명에 대해 압수수색 영장을 발부했다. 놈 장관은 이번 사태에 대해 “모든 기업이 미국에 올 때 ‘게임의 규칙’이 무엇인지 확실히 알도록 하는 훌륭한 기회”라고 말했다.

워싱턴 임주형 특파원
2025-09-10 3면
