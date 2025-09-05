당첨되면 ‘호날두 4년 연봉’…‘역대급’ 로또에 美 ‘들썩’

美 로또 복권 ‘파워볼’ 당첨자 또 안 나와

당첨금 2조 4000억원으로…역대 세번째

크리스티아누 호날두가 19일(한국시각) 사우디아라비아 리야드의 킹 파흐드 스타디움에서 열린 알샤바브와의 2024~25 사우디 프로축구 프로페셔널리그(SPL) 7라운드 원정 경기에서 2-1로 이긴 뒤 관중에게 인사하고 있다. 로이터 연합뉴스

너도나도 초대박을 꿈꾸며 미 네바다주 프림의 한 로또 가게에서 파워볼 복권을 사려는 사람들이 줄을 서서 기다리고 있다. 지난 1일 추첨한 파워볼 복권 당첨자가 나오지 않아 1등 당첨금이 약 14억 달러(약 1조9447억 원)까지 불어났으며, 이는 역대 다섯 번째 규모로 기록됐다. 2025.09.04. 프림 AP 뉴시스

미국의 로또 복권 ‘파워볼’의 1등 당첨자가 나타나지 않아 당첨금이 이월되면서 2조 4000억원 규모로 불어났다.미 USA 투데이 등에 따르면 지난 3일(현지시간) 추첨이 진행된 파워볼은 1등에 해당하는 ‘잭팟’ 당첨자가 나오지 않았다.앞서 지난 5월 31일 잭팟 당첨자가 나온 이후 총 40차례의 추첨에서 당첨자가 나오지 않아 당첨금이 누적되면서 약 13억 달러(1조 8000억원)까지 불어났다.이어 이날 추첨을 앞두고 미국 전역에서 총 1억 6000만여장의 복권이 판매됐으나, 이날 진행된 추첨에서도 잭팟 당첨자는 나오지 않았다.이로서 당첨금은 약 17억 달러(2조 3600억원)까지 누적됐다. 이는 파워볼 역사상 세 번째로 많은 당첨금이라고 USA 투데이는 설명했다.17억 달러는 세계에서 가장 많은 연봉을 받는 축구선수 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 소속팀에서 받는 4년치 수입과 맞먹는 금액이다. ‘토크스포츠’ 등에 따르면 호날두는 지난 7월 알 나스르와 재계약하며 연봉 2억 유로(3200억원)을 비롯해 각종 보너스와 수당 등으로 총 4억 6800만 달러(6500억원)를 받게 됐다.파워볼은 네바다주 등을 제외한 45개주와 워싱턴DC, 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드에서 구입할 수 있다. 1에서 69 사이의 숫자 5개와 1~26 사이의 숫자 1개를 모두 맞춰야 1등에 해당하는 ‘잭팟’에 당첨된다.잭팟에 당첨될 확률은 2억 9220만분의 1로, 한국의 로또 1등 당첨 확률(814만 5060분의 1)을 크게 뛰어넘음은 물론 ‘벼락 맞을 확률’보다도 낮다. 추첨은 매주 월, 수, 토요일 오후 10시 59분(동부 표준시)에 진행된다.1~26 사이의 숫자 1개를 맞춘 9등부터 1~69 사이의 숫자 5개를 모두 맞춘 2등까지는 각각 4달러에서 100만 달러까지 일정한 당첨금을 지급받지만, ‘잭팟’ 당첨금은 이전의 추첨에서 당첨자가 없을 경우 전액 이월된다.역대 잭팟 당첨금 최고액은 지난 2022년 11월 7일 캘리포니아주에서 나왔는데, 당첨금이 무려 20억 4000만 달러(2조 8400억원)에 달했다.