트럼프 “일부 국가 미군 뺄 수도”…주한미군도 감축·재배치 가능성

폴란드 회담서 재편성 추진 시사

美정부, 관세 위법 판결 대법 상고

“패소 시 한국 등과 무역 합의 무효”

도널드 트럼프 미국 대통령.

UPI 연합뉴스

2025-09-05 14면

도널드 트럼프 미국 대통령이 일부 국가에 주둔 중인 미군 철수나 감축을 검토할 수 있다고 밝혀 발언 배경이 주목받고 있다. 트럼프 행정부는 전 세계 미군의 배치 및 재편성을 추진하고 있어 주한미군도 영향을 받을 수 있다는 관측이 나온다.트럼프 대통령은 3일(현지시간) 백악관에서 가진 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령과의 정상회담에서 ‘미군이 폴란드에 계속 주둔하는가’라는 취재진 질문에 “폴란드에서 미군을 ‘철수한다’(remove)는 생각은 한 적이 없다”면서도 “(다만) 다른 나라들에 대해서는 이를 생각하고 있다”고 답했다.트럼프 대통령의 발언은 지난달 25일 이재명 대통령과의 정상회담 때와 대비된다. 당시에도 주한미군 감축을 고려하느냐는 질문이 나왔지만 트럼프 대통령은 “지금 말하고 싶지 않다. 우리는 친구이기 때문”이라며 답변을 피했다. 한국에는 일본과 독일에 이어 세 번째로 많은 2만 8500여명의 주한미군이 주둔 중이며, 폴란드에도 1만명이 배치돼 있다.트럼프 행정부는 현재 새로운 국가방위전략(NDS)을 마련 중이며 이르면 이달 중 확정할 예정인데, 전 세계 미군 배치를 조정하는 방안 등이 담긴 것으로 알려졌다. 이 때문에 주한미군도 감축이나 재배치 대상이 될 수 있다는 관측이 제기되고 있다.한편 트럼프 대통령은 이날 정상회담 중 시진핑 중국 국가주석의 전승절 80주년 열병식 연설에서 미국이 언급되지 않은 데 대해 “매우 놀랐다”고 했다. 그는 “어젯밤 그 연설을 봤다. 시 주석은 내 친구이기도 하다. 하지만 미국이 그 연설에서 반드시 언급됐어야 했다. 왜냐하면 우리는 중국을 매우, 매우 많이 도왔기 때문”이라고 덧붙였다. 열병식에 대해선 “아름다운 행사였다. 매우, 매우 인상적”이라고도 했다.그는 연방대법원에 올라간 상호관세 소송에 대한 질문에선 “내가 본 대법원 사건 중 가장 중요한 사건”이라며 “소송에서 지면 일본과 한국 및 여러 나라와 체결한 무역 합의가 무효로 될 수 있다”고 했다.앞서 워싱턴DC 연방순회항소법원은 지난달 29일 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따라 각국에 상호관세를 부과한 건 위법하다고 판결했고, 트럼프 행정부는 이날 대법원에 상고했다.