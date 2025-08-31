미국 ‘역대급’ 로또, 당첨자 또 안 나와 ‘1.5조원’으로 불어났다

이미지 확대 10억 달러 규모의 파워볼 복권 추첨을 앞두고 복권을 구매한 미국 주민. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 10억 달러 규모의 파워볼 복권 추첨을 앞두고 복권을 구매한 미국 주민. AP 뉴시스

미국의 대표적인 로또 복권인 ‘파워볼’의 당첨금이 1조원을 넘긴 가운데 최근 당첨자가 또 나오지 않으면서 당첨금 액수가 더 불어났다.30일(현지시간) 뉴욕포스트 등에 따르면 이날 진행된 파워볼 추첨에서 당첨자가 나오지 않았다.이날 추첨에서 나온 번호는 3, 18, 22, 27, 33에 파워볼 번호는 17이었다.‘메가밀리언’과 쌍벽을 이루는 미국의 복권인 파워볼은 네바다주 등을 제외한 45개주와 워싱턴DC, 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드에서 구입할 수 있다. 1에서 69 사이의 숫자 5개와 1~26 사이의 숫자 1개를 모두 맞춰야 1등에 해당하는 ‘잭팟’에 당첨된다.잭팟에 당첨될 확률은 2억 9220만분의 1로, 한국의 로또 1등 당첨 확률(814만 5060분의 1)을 크게 뛰어넘는다. 추첨은 매주 월, 수, 토요일 오후 10시 59분(동부 표준시)에 진행된다.1~26 사이의 숫자 1개를 맞춘 9등부터 1~69 사이의 숫자 5개를 모두 맞춘 2등까지는 각각 4달러에서 100만 달러까지 일정한 당첨금을 지급받지만, ‘잭팟’ 당첨금은 이전의 추첨에서 당첨자가 없을 경우 전액 이월되는 구조다.가장 최근의 잭팟 당첨자는 지난 5월 31일 캘리포니아주에서 나왔다.지난 26일까지 37차례의 추첨식에서 잭팟 당첨자가 나오지 않아 이월된 당첨금이 8억 1500만 달러(연금 지급 기준·약 1조 1342억원)까지 누적된 상황이었다.지난 수요일(27일)에 이어 토요일(30일)에도 잭팟 당첨자가 나오지 않으면서 당첨금 규모도 더욱 커졌다.잭팟 당첨자는 전체 당첨금을 현금 일시불 지급과 연금식 지급 중 하나를 택할 수 있다.당첨 직후 일시불로 현금을 받는 당첨금은 현재 4억 5310만 달러(약 6305억 7927만원)에 달한다.연금 방식의 지급을 택할 경우 일시불로 한 차례 받은 뒤 남은 당첨금을 29년간 분할해 매년 5%씩 인상된 액수를 받는다. 현재 연금 방식 당첨금 규모는 10억~11억 달러(약 1조 5000억원)에 이른다.역대 당첨자들은 대부분 일시불 현금 지급 방식을 택했다.당첨금에는 세금이 부과되는데, 자동으로 24%의 원천징수세가 부과되고 당해 세금신고 때 연방세 13%가 추가로 부과된다.또 일부 주에서는 별도의 주세가 부과되는데 주별로 2.9~10.9%까지 다양하다. 다만 캘리포니아, 플로리다, 뉴햄프셔 등에서는 따로 주세를 부과하지 않는다.역대 잭팟 당첨금 최고액은 지난 2022년 11월 7일 캘리포니아주에서 나왔는데, 당첨금이 무려 20억 4000만 달러(약 2조 8400억원)에 달했다.다음 추첨일은 9월 1일이다.