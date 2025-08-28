“뚱뚱하면 돈 더 내”…美 항공사, 추가 좌석 구매 의무화

이미지 확대 비행기 자료 이미지(사건과 무관). 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 비행기 자료 이미지(사건과 무관). 픽사베이

미국 저가 항공사가 뚱뚱한 승객에게 추가 좌석 구매를 의무화하는 정책을 예고했다.지난 26일 AP통신에 따르면 사우스웨스트항공은 2026년 1월 27일부터 좌석 팔걸이를 넘을 수밖에 없는 ‘플러스 사이즈 승객’에게 앞으로 반드시 추가 좌석을 사전에 구매하도록 의무화한다.새 정책에 따르면 추가 좌석이 필요한 승객이 사전 구매를 하지 않으면 공항에서 구매해야 하며, 항공편이 만석일 경우 다른 편으로 재예약된다.사우스웨스트는 성명을 통해 “좌석 지정제 도입을 앞두고 일부 정책을 업데이트했다”며 “과거 추가 좌석 제도를 이용했던 고객들에게는 예약 단계에서 반드시 추가 좌석을 구매하도록 안내하고 있다”라고 했다.한편 사우스웨스트는 최근 부진한 매출로 압박받고 있다.이들은 그간 시행했던 ‘탑승 후 자유 좌석 선택’과 ‘수화물 무료’ 등 차별화된 서비스를 잇달아 축소하고 있다.