“뚱뚱하면 돈 더 내”…美 항공사, 추가 좌석 구매 의무화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“뚱뚱하면 돈 더 내”…美 항공사, 추가 좌석 구매 의무화

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-08-28 16:15
수정 2025-08-28 16:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
비행기 자료 이미지(사건과 무관). 픽사베이
비행기 자료 이미지(사건과 무관). 픽사베이


미국 저가 항공사가 뚱뚱한 승객에게 추가 좌석 구매를 의무화하는 정책을 예고했다.

지난 26일 AP통신에 따르면 사우스웨스트항공은 2026년 1월 27일부터 좌석 팔걸이를 넘을 수밖에 없는 ‘플러스 사이즈 승객’에게 앞으로 반드시 추가 좌석을 사전에 구매하도록 의무화한다.

새 정책에 따르면 추가 좌석이 필요한 승객이 사전 구매를 하지 않으면 공항에서 구매해야 하며, 항공편이 만석일 경우 다른 편으로 재예약된다.

사우스웨스트는 성명을 통해 “좌석 지정제 도입을 앞두고 일부 정책을 업데이트했다”며 “과거 추가 좌석 제도를 이용했던 고객들에게는 예약 단계에서 반드시 추가 좌석을 구매하도록 안내하고 있다”라고 했다.

한편 사우스웨스트는 최근 부진한 매출로 압박받고 있다.



이들은 그간 시행했던 ‘탑승 후 자유 좌석 선택’과 ‘수화물 무료’ 등 차별화된 서비스를 잇달아 축소하고 있다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로