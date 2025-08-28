美상무 “한일 돈으로 국가경제안보기금 조성… 인프라 짓겠다”

러트닉 장관, CNBC와 인터뷰

미국 도널드 트럼프 행정부가 한국과 일본으로부터 받은 투자금으로 자국 인프라 구축에 쓰이는 ‘국가경제안보기금’을 조성하겠다고 밝혔다. 9000억 달러(약 1258조원)에 이르는 양국의 대미투자 약속이 공수표가 되지 않도록 미리 쐐기를 박는 조치로 보인다.하워드 러트닉 미국 상무장관은 26일(현지시간) 미 CNBC와의 인터뷰에서 “일본·한국 자금 그리고 다른 나라들의 자금으로 국가 및 경제 안보 기금이 조성되는 것을 보게 될 것”이라고 말했다.러트닉 장관은 “그들은 미국의 사회기반시설 건설을 위해 우리에게 자금을 댈 것”이라며 “이런 것들은 트럼프 대통령이 관세를 이용해 성사시킨 거래”라고 강조했다. 그러면서 “이는 관세에서 나오는 자금을 활용한 게 아니라 세계가 성공하기 위해서는 강력한 미국이 필수적이라는 점을 근본적으로 이해하는 국가들의 약속을 활용하는 것”이라고 덧붙였다.한국과 일본은 관세 합의 조건으로 각각 3500억 달러(489조원)와 5500억 달러(769조원)를 미국에 투자하기로 했지만 투자 패키지 운용 등을 놓고는 이견이 있는 상태다. 러트닉 장관은 한국과의 관세 협상 타결 뒤 “투자 이익의 90%를 미국이 보유하겠다”는 구상을 내놓은 바 있다. 이번 인터뷰에선 한국의 대미 투자금 용도와 이를 활용할 펀드 명칭을 이전보다 다소 구체화한 것으로 보인다.한편 러트닉 장관은 트럼프 행정부가 반도체 기업인 인텔의 지분 확보와 비슷한 방식으로 미국 방위산업체의 지분 확보를 고려 중이라고도 했다. 러트닉 장관은 “방위산업(의 지분 확보 문제)에 관해 엄청난 논의가 있다”며 “록히드마틴은 매출의 97%를 미국 정부에서 만든다. 그들은 사실상 미국 정부의 한 부문”이라고 주장했다.그는 또 “하지만 경제성은 어떤가. 나는 국방부 장관과 부장관에게 그걸(결정을) 맡기겠다”며 “그들은 그 일을 맡고 있고 검토하고 있다”고 전했다. 이는 트럼프 정부가 인텔로부터 보조금과 같은 규모인 지분 10%를 확보한 것처럼 정부 계약에 의존하는 방산기업의 지분도 확보하는 방안을 추진하겠다는 의도로 해석된다.