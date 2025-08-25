이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
트럼프, 푸틴과의 알래스카 회담 사진 공개
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 22일(현지시간) 백악관 집무실에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 알래스카 회담 당시 찍은 사진을 취재진에게 공개하고 있다. 트럼프 대통령은 이 자리에서 “2026년 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조 추첨이 오는 12월 5일 워싱턴DC 케네디센터에서 열릴 것”이라고 말한 뒤 “푸틴 대통령도 조 추첨식에 참석할 수 있다”고 전했다.
워싱턴 AP 연합뉴스
워싱턴 AP 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 22일(현지시간) 백악관 집무실에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 알래스카 회담 당시 찍은 사진을 취재진에게 공개하고 있다. 트럼프 대통령은 이 자리에서 “2026년 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조 추첨이 오는 12월 5일 워싱턴DC 케네디센터에서 열릴 것”이라고 말한 뒤 “푸틴 대통령도 조 추첨식에 참석할 수 있다”고 전했다.
워싱턴 AP 연합뉴스
2025-08-25 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지