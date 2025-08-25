트럼프, 주방위군 19개 주 투입… ‘민주당 강세’ 시카고·뉴욕 지목

워싱턴 이어… “치안 유지 나설 것”

“볼티모어·오클랜드도 심각하다”

불법 이민자 단속… 美 전역 ‘공포’



국방부, 새달 수천 명 시카고 배치

존슨 시장 “부적절 조치 긴장 촉발”

2025-08-25 14면

도널드 트럼프 미국 대통령이 수도 워싱턴DC에 이어 시카고와 뉴욕 등 다른 도시에도 주방위군을 투입해 치안 유지에 나서겠다고 예고했다.트럼프 대통령이 지목한 지역 대부분이 민주당 강세 지역이라 정치적 의도가 있는 것 아니냐는 지적이 나온다.불법 이민자 단속을 위해 19개 주에 군대를 보낼 예정이라는 보도도 나왔다. 주방위군 투입이 강행될 경우 미국 전역에 ‘공포 분위기’가 조성될 전망이다. 트럼프 대통령은 지난 22일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만나 “시카고는 (치안이) 엉망이다. 시장도 무능하다. 시카고를 먼저 바로잡고, 다음은 뉴욕”이라고 예고했다.이어 “로스앤젤레스(LA)도 심각하다. 볼티모어와 오클랜드 역시 마찬가지”라고 강조했다. 모두 민주당 지지 성향이 강한 도시들이다. 이와 관련해 워싱턴포스트(WP)는 미 국방부가 다음달 중 수천 명의 주방위군을 시카고에 배치할 계획을 세웠다고 보도했다.폭스뉴스는 앨라배마와 아칸소, 플로리다 등 19개 주에 주방위군 병력 1700여명이 수주 안에 동원돼 국토안보부의 불법 이민자 단속을 지원할 것이라고 백악관 당국자를 인용해 전했다. 트럼프 대통령은 지난 11일 워싱턴DC를 겨냥해 ‘범죄와의 전쟁’을 선포하고 2000여명의 주방위군을 배치한 상태다. 피트 헤그세스 국방장관은 최근 이들에게 무기 휴대도 허용했다.워싱턴DC는 특별행정구역이어서 주방위군 동원 권한이 대통령에게 있지만, 다른 지역은 주지사 동의가 필요해 논란이 일 전망이다.앨라배마 등 19개 주는 공화당이 주지사를 맡고 있어 주방위군 투입에 찬성할 가능성이 높지만, 시카고가 위치한 일리노이주는 거세게 반발했다.JB 프리츠커 일리노이 주지사는 “트럼프 대통령이 LA와 워싱턴DC를 권위주의 행보의 시험장으로 이용하더니, 이제는 다른 주와 도시들을 장악하겠다는 생각을 공공연히 드러내고 있다”고 비판했다.브랜든 존슨 시카고 시장도 “(사전에) 협의가 이뤄지지도, 요청하지도 않은 부적절한 조치”라며 “주방위군을 시카고에 불법 배치하는 것은 주민과 법 집행기관 간 긴장을 촉발할 수 있다”고 우려했다. 트럼프 대통령은 지난 6월에도 불법 이민자 단속에 항의하는 시위가 과격해졌다며 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사 동의 없이 LA에 주방위군과 해병대를 투입한 바 있다.이에 뉴섬 주지사는 소송을 내며 맞대응했다. WP는 “트럼프 대통령이 ‘반란 진압법’을 발동해 현역 군인을 미국 내 법 집행 임무에 투입할 수 있겠지만, 이는 정치적 양극화를 초래하고 국민 불안감을 야기할 것”이라고 지적했다.