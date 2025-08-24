탈의실에서 옷 입다가 응급실 실려간 20대女…브라질 자라 매장 ‘발칵’

탈의실에서 옷 입다가 응급실 실려간 20대女…브라질 자라 매장 ‘발칵’

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-08-24 08:18
수정 2025-08-24 08:20
상파울루 쇼핑몰 방문객, 전갈 물려 병원 이송

글로벌 패션 브랜드 자라 로고. AFP 연합뉴스
글로벌 패션 브랜드 자라 로고. AFP 연합뉴스


브라질의 한 20대 여성이 쇼핑몰에 있는 글로벌 패션 브랜드 자라(ZARA) 매장 탈의실에서 옷을 입어보던 중 전갈에 쏘여 병원으로 실려 가는 일이 발생했다.

지난 22일(현지시간) 더선 등 외신 보도에 따르면 대학생 앨리스 스파이스(20)는 지난 20일 정오쯤 상파울루에 있는 한 쇼핑몰의 자라 매장에서 옷을 입어보던 중 다리 위로 무언가 기어오르는 듯한 느낌을 받았다. 이내 날카로운 통증과 현기증이 뒤따랐다.

스파이스는 옷에 붙은 노란색 전갈을 발견하고 비명을 지르며 도움을 요청했고, 매장 직원들은 즉시 응급 처치에 나섰다. 현장에 도착한 구급대원들에 의해 병원으로 이송된 스파이스는 5시간 동안 치료를 받고 귀가했다.

스파이스는 집에 돌아온 이후에도 여전히 다리 통증이 심하다고 더선 측에 전했다.

전갈 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
전갈 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


쇼핑몰 측은 성명을 통해 이번 사고에 대해 유감을 표하며 “쇼핑몰은 엄격한 해충 관리 시스템을 유지하고 있으며 고객의 안전이 최우선”이라고 밝혔다.

자라 대변인은 “자라는 이 사건을 매우 심각하게 받아들이고 있다”며 “모든 적절한 예방 조치를 취하기 위해 최선을 다하고 있다”고 전했다.

미국 메이요클리닉에 따르면 전갈에 쏘이면 통증, 감각 마비, 붓기, 호흡 곤란, 근육 경련, 발한, 메스꺼움, 심박수 증가 등의 증상이 나타날 수 있다. 특히 어린 아이와 노약자가 전갈에 물린 경우 합병증 발생 위험이 큰 것으로 알려졌다.
조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
