“7000만원 보너스에 학자금 대출 탕감”… ‘특급 대우’ 내건 美이민세관단속국

2025-08-19 12면

도널드 트럼프 미국 행정부가 불법 이민자를 단속하는 이민세관단속국(ICE) 요원 충원을 위해 5만 달러(약 7000만원)의 보너스 등 파격적인 조건을 내걸었다. 학자금 대출 탕감 혜택도 제시하고 퇴직자를 다시 불러들이는 캠페인을 전개하는 등 적극적인 인력 확충에 나서고 있다.17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 국토안보부는 ICE 요원 채용을 위해 최대 5만 달러의 사이닝 보너스(Signing bonus·일회성 인센티브) 지급, 6만 달러(8300만원)까지의 학자금 탕감 등을 소셜미디어(SNS)에서 홍보하고 있다. 40세 이상 지원자를 위해 ‘추방 담당관’ 직위를 신설하는 등 사실상 나이 제한도 없앴다. 퇴직한 법 집행관들을 다시 불러들이기 위한 ‘임무로 돌아오라’(return to mission) 캠페인도 벌이고 있다.ICE 요원의 임금 수준은 높다. 직책에 따라 적게는 5만 달러에서 많게는 14만 4000달러(약 2억원)까지로 뉴욕시와 시카고 경찰국의 신입 경찰관 연봉(연간 약 6만 달러)과 비슷하거나 더 나은 대우라고 WSJ는 전했다. 국토안보부는 이런 혜택과 홍보에 힘입어 11만명이 ICE에 지원했다고 밝혔다.트럼프 행정부는 올해 출입국 단속에 1500억 달러(208조원) 이상 예산을 배정하는 등 대대적인 활동 강화를 예고했다. ICE는 올 들어 지난 6월까지 14만 4000명을 추방했는데, 이는 지난해 같은 기간(13만 6854명)보다 7000명 이상 많은 수치다.