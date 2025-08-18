톰 크루즈, 트럼프 시상하는 ‘케네디 공로상’ 거절

이미지 확대 톰 크루즈. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 톰 크루즈. 로이터 연합뉴스

할리우드 배우 톰 크루즈가 도널드 트럼프 미국 대통령이 시상할 ‘케네디센터 공로상’ 수상을 거절한 것으로 전해졌다.미국 워싱턴포스트(WP)는 지난 13일(현지시간) 트럼프 대통령이 48번째 케네디센터 공로상 수상자를 발표한 소식을 전하며 “톰 크루즈도 수상을 제안받았으나, 일정상의 문제로 거절했다”고 보도했다.‘케네디센터 공로상’은 존 F. 케네디 공연예술센터가 1978년부터 매년 미국 예술계에 기여한 인물들을 선정해 수여하는 미국 최고 권위의 문화예술상이다.트럼프 대통령은 두 번째 대통령 임기를 시작한 뒤인 지난 2월 케네디센터 이사장직에 자신을 임명한 데 이어 이사회를 ‘친트럼프’ 인사들로 교체했다.트럼프 대통령이 발표한 수상자는 배우 실베스터 스탤론과 록 밴드 키스, 컨트리 음악 가수 조지 스트레이트, 디스코 가수 글로리아 게이너, 배우 겸 가수 마이클 크로포드다.트럼프는 수상자 선정에 “내가 98% 정도 관여했다”며 “‘너무 깨어있는’ 후보들은 많이 거절했다”고 했다.시상식은 오는 12월 7일 열리며 트럼프 대통령이 직접 시상할 예정이다.