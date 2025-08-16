트럼프 “시진핑, 내 임기 동안 대만 침공 안 한다고 말해”

이미지 확대 사진은 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2017년 11월 9일 베이징 인민대회당에서 열린 환영행사를 갖기에 앞서 서로 얼굴을 맞대고 환담을 나누고 있는 모습. 베이징 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 사진은 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2017년 11월 9일 베이징 인민대회당에서 열린 환영행사를 갖기에 앞서 서로 얼굴을 맞대고 환담을 나누고 있는 모습. 베이징 AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 임기 중 대만 침공은 없을 것이라는 시진핑 중국 국가주석의 약속을 받았다고 주장했다.트럼프 대통령은 15일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담을 앞두고 진행한 미 폭스뉴스 인터뷰에서 이 같은 발언을 했다.그는 중국의 대만 침공 가능성을 두고 “시 주석이 ‘당신이 대통령인 동안에는 절대 그렇게 하지 않겠다’고 말했다”며 “그래서 내가 그 점은 감사하다고 했더니, 시 주석은 또 ‘하지만 나와 중국은 매우 인내심이 강하다’고 했다”고 전했다.트럼프 대통령은 중국과 대만 문제가 러시아와 우크라이나의 전쟁 상황과 비슷하다면서 “내가 있는 동안에는 절대 그런 일(중국의 대만 침공)이 일어날 수 없다고 생각한다”고 했다.이와 관련, 미국 워싱턴 주재 중국 대사관 측은 논평 요청에 응하지 않았다.트럼프 대통령과 시 주석은 트럼프 2기 행정부 들어 지난 6월 처음 공식 전화 통화를 했다.최근 대만해협을 둘러싼 중국과 대만의 군사적 긴장이 고조되는 가운데, 미 중앙정보국(CIA) 등 미국 정보·군사 기관들은 중국이 오는 2027년까지 대만을 침공할 가능성이 크다고 관측했다.중국은 대만을 자국 영토로 간주하며, 필요시 무력을 사용해서라도 대만과 ‘통일’하겠다고 공언해왔다.대만은 중국의 영유권 주장에 강력히 반대한다.이런 가운데 미군은 중국이 자국 영토라고 주장하는 대만해협에서 중국의 영해를 제외한 해역은 국제법이 보장되는 공해란 점을 강조하며 ‘항해의 자유’ 작전을 수행하고 있다.미군은 ‘항행의 자유’ 작전 차원에서 군용기와 군함을 수시로 파견해왔고, 중국은 이에 강하게 반발하고 있다.대만해협은 중국과 대만 사이의 동중국해와 남중국해를 연결하는 해협으로, 길이가 약 400㎞, 폭 150∼200㎞의 전략적 요충지이다.