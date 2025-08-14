빵처럼 부풀어오른 빙하에 주민 대피경보…전기까지 끊긴 美도시(영상)

이미지 확대 알래스카 주도 주노 인근 빙하 호수. 미국 지질조사국(USGS) 엑스(X) 닫기 이미지 확대 보기 알래스카 주도 주노 인근 빙하 호수. 미국 지질조사국(USGS) 엑스(X)

미국 알래스카주 주도 주노 인근의 멘덴홀 빙하 호수의 지난 7~8월 수위가 변하는 모습을 촬영한 타임랩스 영상. 미 지질조사국(USGS) 엑스(X) 닫기 이미지 확대 보기 미국 알래스카주 주도 주노 인근의 멘덴홀 빙하 호수의 지난 7~8월 수위가 변하는 모습을 촬영한 타임랩스 영상. 미 지질조사국(USGS) 엑스(X)

이미지 확대 알래스카 주도 주노 인근 빙하 호수. 미 해양대기청(NOAA) 닫기 이미지 확대 보기 알래스카 주도 주노 인근 빙하 호수. 미 해양대기청(NOAA)

미국 알래스카 주도 주노 근처의 빙하 호수 수위가 급격히 상승하는 모습이 포착돼 당국이 대피경보를 발령했다.13일(현지시간) USA투데이 등에 따르면 주노시 당국은 이날 오전 주노 지역에 홍수 위험 경보를 내렸다.인구 약 3만명의 주노 주민 대부분이 거주하는 멘덴홀 밸리에서는 2011년 이후 해마다 홍수가 발생하고 있다.미국 해양대기청(NOAA)에 따르면 이 지역의 홍수는 비가 많이 내려 발생하는 것이 아니라 빙하 호수 범람에 따른 것이다. 도시 인근 고지대에 과거 빙하가 후퇴하며 형성된 분지가 있는데, 여름마다 이곳에 있는 눈과 얼음이 녹고 빗물까지 더해지면서 호수처럼 변하기 때문이다.특히 주노 북쪽의 멘덴홀 빙하는 분지를 채우는 물을 가두는 ‘얼음 댐’ 역할을 하는데, 최근 기후 변화로 해마다 여름 기온이 높아지면서 빙벽이 무너지고 있다고 NOAA는 설명했다. 그 결과 분지에 고여 있는 물이 ‘빙하 댐’을 통과해 멘덴홀 호수와 멘덴홀 강으로 흘러 들어가 홍수를 유발하고 있다는 것이다.미국 지질조사국(USGS)이 이날 공개한 타임랩스(장시간 촬영해 빠른 속도로 재생) 영상을 보면 지난 7~8월 빙하 수위가 눈에 띄게 부풀어 오르는 모습이 나타났다. 빙하 아래와 사이사이로 범람한 물이 흘러들면서 수위가 올라간 것이다.미 국립기상청(NWS)의 최신 보고에 따르면 올해 멘덴홀 강 수위는 2023년과 2024년 기록된 수위를 이미 넘어선 상태다. 당시에도 비슷한 빙하 호수 범람이 발생해 기록적인 수위가 기록됐고, 주택과 건물 수십채가 홍수 피해를 입었다.주노시 당국은 이날 오전 7시 30분 현재 멘덴홀 강 수위가 5.6m까지 오른 뒤 1시간 뒤 4.6m로 내려갔다고 발표했다. 그러면서 하류 피해 지역이 향후 몇 시간 동안 심각한 홍수 위험에 처할 것이라고 전했다.또 도시 곳곳에서 전력 공급이 중단됐으며 물이 빠지면 전력이 복구될 것이라고 밝혔다.2023년 홍수 당시 멘덴홀 호수의 최고 수위는 약 4.5m에 달했고, 2024년에는 약 4.7m에 이르렀다.지난해 홍수 당시 알래스카 대학교와 USGS 과학자들이 조사한 바에 따르면 멘덴홀 강의 유량이 초당 1270㎥로 급증했다. 이는 나이아가라 폭포 유량의 약 절반에 해당하는 양이다.앞서 마이크 던리비 알래스카 주지사는 지난 2년간 발생한 빙하호 범람을 언급하며 지난 10일 선제적 재난 선언을 발표했다.