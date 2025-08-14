“SNS에 돈다발·명품 자랑”…우편물에서 수표·카드 빼돌린 집배원, 결국

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“SNS에 돈다발·명품 자랑”…우편물에서 수표·카드 빼돌린 집배원, 결국

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-08-14 07:49
수정 2025-08-14 07:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
수표, 직불카드, 신용카드 등이 들어있는 우편물을 훔쳐 명품을 구매하는 등 호화 생활을 즐긴 매리 앤 매그다밋이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 돈다발 사진. 엑스(X·옛 트위터) 캡처
수표, 직불카드, 신용카드 등이 들어있는 우편물을 훔쳐 명품을 구매하는 등 호화 생활을 즐긴 매리 앤 매그다밋이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 돈다발 사진. 엑스(X·옛 트위터) 캡처


전직 미국 연방우정청(USPS) 직원이 우편물에서 수표와 직불카드, 신용카드를 훔쳐 호화 생활을 즐기다 법정에 서게 됐다.

13일(현지시간) CBS뉴스 등 법무부에 따르면 미 법무부는 캘리포니아주 토런스 중앙 우체국에서 집배원으로 일한 메리 앤 매그다밋(31)이 은행 사기 공모 혐의를 인정했다고 밝혔다.

매그다밋은 2022년부터 올해 7월까지 수표, 직불 카드, 신용카드, 개인식별정보가 들어있는 우편물을 훔쳤고, 이를 사용해 명품을 구매하고 해외여행을 다녔다. 또한 훔친 카드 일부를 판매하기도 했다.

매그다밋은 인스타그램에 명품과 휴가지 사진을 비롯해 100달러 지폐 뭉치를 올리며 사치스러운 생활을 과시하기도 했다.

수사 당국은 지난해 12월 매그다밋의 아파트를 수색하는 과정에서 도난당한 신용카드와 직불카드 133장, 수표 16장, 권총 등을 발견했다.

법무부에 따르면 매그다밋은 집 수색에도 불구하고 도난당한 신용카드를 계속해서 개인 물품을 구매하는 데 사용하다 지난달 1일 체포됐다. 같은 날 아파트를 다시 수색한 결과 도난당한 신용카드가 추가로 발견됐다.

매그다밋의 선고 공판은 10월 27일로 예정돼 있다. 법무부에 따르면 매그다밋은 법정 최고형인 징역 30년에 처할 수 있다.
조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로