트럼프에 백기 든 하버드… 7000억원 내고 합의 수순

방금 들어온 뉴스

트럼프에 백기 든 하버드… 7000억원 내고 합의 수순

이재연 기자
이재연 기자
입력 2025-08-13 17:46
수정 2025-08-14 00:03
연구지원금 복원 위해 벌금 낼 듯
美 주요 대학 합의액 중 최대 규모
민주당 잠룡 뉴섬, 총장 사퇴 촉구

이미지 확대
미국 보스턴의 하버드대 교정. 연합뉴스
미국 보스턴의 하버드대 교정.
연합뉴스


미국 하버드대가 도널드 트럼프 미국 대통령과의 갈등을 풀기 위해 연방정부 자금 지원 재개 조건으로 약 5억 달러(약 6900억원)의 합의금을 내는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 소식통의 발언을 인용해 하버드대가 교내 반유대주의 대응 미흡 의혹과 관련해 벌금 성격의 합의금을 내고 연방 보조금 지원을 복원하는 협상에 근접했다고 보도했다. 최종 합의가 성사되면 트럼프 행정부는 그동안 동결했던 연방 연구지원금을 다시 풀고 각종 법 위반 의혹 조사도 중단할 예정이다.

초안대로라면 하버드대의 벌금액은 미 주요 대학들의 합의액 중 최대 규모가 될 전망이다. 앞서 컬럼비아대와 브라운대는 지난달 각각 2억 달러(2760억원)에 합의했고, 펜실베이니아대는 트랜스젠더 운동선수를 금지하기로 했다.

다만 일부 쟁점도 남아 있다. 트럼프 행정부는 최근 서명한 행정명령에 따라 전국 대학에 인종·성별 입학 자료 등을 요구했으나 하버드는 이를 과도한 개입으로 보고 있다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.

트럼프 행정부는 2기 시작과 동시에 하버드를 비롯한 명문 대학의 미흡한 반유대주의 대처, 다양성·형평성·포용성(DEI) 정책 등을 빌미 삼아 연방정부 지원을 중단하고 중요 재원인 외국인 유학생 등록까지 막았다.



하버드의 결정에 대해 트럼프 기조의 민주당 잠룡 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 비난하며 앨런 가버 총장의 사퇴를 촉구했다. 그는 엑스(X)에 “하버드가 항복을 택한 것처럼 보인다”며 “전국의 고등교육 전반에 실질적이고 중대한 영향을 미칠 명백한 리더십의 실패”라고 비난했다.
이재연 기자
2025-08-14 12면
