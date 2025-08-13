트럼프 “알래스카 탐색전 후 러시아·우크라 회담 추진”

3자 회동 무산돼 부담 최소화 의도

“푸틴, 공정한 거래 갖고 오면 공개”

이틀 전엔 우크라·유럽과 화상회의

미러 정상의 오는 15일(현지시간) ‘알래스카 담판’을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령이 “푸틴(러시아 대통령)과 건설적 회담을 한 뒤 젤렌스키(우크라이나 대통령)와 푸틴의 회담 또는 내가 포함되는 3자 회담을 할 수 있다”고 밝혔다. 미-러-우크라이나 간 ‘우선 3자 회동’이 무산된 가운데 트럼프 대통령이 회담 실패에 대한 정치적 부담을 최소화하려는 모습이다.트럼프 대통령은 11일 백악관 기자회견 뒤 문답에서 푸틴 대통령과의 정상회담에 대해 이렇게 밝히며 “그들(푸틴과 젤렌스키)이 필요로 하면 나도 거기에 있을 텐데, 나는 두 정상 간 회담을 마련하고 싶다”고 말했다. 또 러시아와 우크라이나 간에 ‘영토 교환’이 이뤄질 것이라며 “우리는 푸틴이 무엇을 생각하는지 볼 것이며, 그게 공정한 거래라면 나는 유럽연합(EU)과 나토(북대서양조약기구) 정상들, 젤렌스키 대통령에게도 공개하겠다”고 했다. 그는 푸틴과의 대면이 ‘탐색전’임을 분명히 하며 “첫 2분 안에 합의가 가능한지 정확히 알게 될 것”이라고도 했다.트럼프 대통령이 우크라이나에 불리한 영토 합의를 부추기려 한다는 우려가 높아진 상황을 의식한 듯 그는 양측에 ‘영토 양보’를 압박하기도 했다. 젤렌스키 대통령이 영토 교환에 부정적인 데 대해 불만을 표출하며 “나는 그가 ‘(영토를 바꾸려면) 헌법 승인을 받아야 한다’고 말한 게 거슬렸다”고 했다. 이어 “러시아는 우크라이나의 ‘아주 중요한 영토’를 점령했다”면서 “우크라이나를 위해 그중 일부를 되찾으려 노력할 것”이라고 덧붙였다.미러 정상회담 이틀 전인 13일 트럼프 대통령은 우크라이나 및 유럽 정상들과의 화상회의에 전격 참석한다. 젤렌스키 대통령과 유럽 정상들은 트럼프 대통령에게 우크라이나 영토 보전과 안전 보장, 러시아 압박 필요성 등을 설득할 전망이다. ‘국제적으로 정해진 국경은 무력으로 변경할 수 없다’는 기본 원칙 아래 우크라이나에 영토 양보를 강요하는 것은 ‘위험한 선례’를 만든다는 입장이다. 영국 더타임스는 협상 시나리오 중 하나로 “러시아가 점령 지역인 루한스크·도네츠크·자포리자 전역을 가져가고, 우크라이나는 흑해 연안 헤르손 지역을 유지할 것”이라는 전망을 내놓기도 했다.