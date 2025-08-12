‘美 작가조합 제명’ 박찬욱 “파업 중 집필 NO”…항소 안 하는 이유는?

박찬욱 감독·돈 맥켈라, 파업 규정 위반으로 WGA 제명

“‘어쩔수가없다’ 전념 위해 항소 포기”

이미지 확대 영화감독 박찬욱 ⓒWinnie Yeung ·Visual Voices 제공 닫기 이미지 확대 보기 영화감독 박찬욱 ⓒWinnie Yeung ·Visual Voices 제공

이미지 확대 박찬욱 감독의 신작 영화 ‘어쩔수가없다’가 포스터를 8일 공개했다. CJ ENM 제공 닫기 이미지 확대 보기 박찬욱 감독의 신작 영화 ‘어쩔수가없다’가 포스터를 8일 공개했다. CJ ENM 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

박찬욱 감독 측이 미국작가조합(Writers Guild of America·WGA)에서 제명된 것에 대해 규정을 위반한 적이 없다는 입장을 밝혔다.박찬욱 감독의 제작사 모호필름 관계자는 12일 “WGA 신규 회원으로서 ‘동조자’ 시리즈를 통해 TV 시리즈의 작가, 감독, 총괄 프로듀서를 모두 맡아 수행했던 박찬욱 감독과, 공동 총괄 프로듀서이자 공동 작가였던 돈 맥켈라는 2023년 5월 2일 WGA 파업이 시작되기 훨씬 전 ‘동조자’의 모든 대본을 집필 완료했고 촬영을 시작했다”고 밝혔다.이 관계자에 따르면 파업 당시 ‘동조자’는 후반 작업 단계에 있었다. 편집은 집필에 해당하지 않으므로 WGA 규정상 허용된 작업이었다. 그러던 중 HBO로부터 일부 설정을 변경하자는 제안을 받게 됐고 두 사람은 새로운 설정을 기촬영본을 토대로 구현할 수 있는지 알아보기 위한 아이디어 회의를 했다.관계자는 “두 사람은 무엇이 효과적일지에 대한 아이디어를 정리했지만 파업 중에는 새로운 대본 작성이 허용되지 않는 것으로 인식하고 있었기에 해당 기간에는 어떤 장면에 대한 대본을 새로 집필하거나 기존 대본을 수정하지 않았다”며 “새 집필은 파업 종료 후에 이뤄졌다”고 강조했다.그러나 2024년 12월, WGA는 두 작가의 파업규정위반에 대한 조사를 시작했다. 관계자는 “동료작가들로 구성된 심리위원회는 청문회를 통해 규정 위반이 의도적이지 않았으며 후반 작업 과정에서 역할에 대한 오해에서 비롯된 것이라 판단해 비공개 경고장 발송만을 권고했다. 그러나 2025년 4월 WGA 이사회는 심리위원회의 권고를 따르지 않고 구체적인 설명 없이 두 사람을 제명했다”고 전했다.이어 “박찬욱 감독은 항소를 심각하게 고려했지만 당시 한국에서 ‘어쩔수가없다’ 후반 작업이 한창이던 때였다. 항소를 하면 청문회 기간과 증거 자료 검토 기간, 심리 위원회와 이사회를 거치는 프로세스가 긴데 그 시간을 쓸 수 없다고 판단하셨다“고 밝혔다.이어 “WGA 조합원이 아니라고 해서 작가로서 일하는데 제약이 있는지 판단했을 때, 그런 지점이 없었기 때문에 항소하지 않는 걸로 결정했다”고 덧붙였다.앞서 데드라인 등 미국 매체들에 따르면 WGA는 지난 8일(현지 시각) 박찬욱 감독과 돈 맥켈러 등 파업 기간에 규정을 위반한 7인의 영화인을 징계했다고 발표했다. 박찬욱 감독과 돈 맥켈러는 제명됐고, 앤서니 치프리아노에 대해서는 2026년 5월 1일까지 정직 처분을 내렸다. 또한 다른 3명의 멤버들에 대해서도 징계 처분이 내려졌다. 이 중 4명은 처분에 항소했으나, 박찬욱 감독과 돈 맥켈러는 항소하지 않았다.모호필름 관계자는 디즈니와 HBO, 넷플릭스 등 주요 스튜디오 및 플랫폼 등은 WGA와 맺은 협약이 있어, 두 작가와 당분간 협업할 수 없다고 전한 외신 보도에 대해 “그렇지 않다. 조합에 속한 작가가 아니라고 해서 그 작가를 고용하지 않고, 따돌리는 것 자체가 조합이 존재하는 이유와 배치된다. 조합은 작가를 위해 존재하는 것”이라고 밝혔다.한편 박찬욱 감독은 현재 신작 ‘어쩔수가없다’의 개봉을 준비 중이다. ‘어쩔수가 없다’는 ‘다 이루었다’고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌 분)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다. 박찬욱 감독과 함께 이경미 감독, 돈 맥켈러, 이자혜 작가 등이 각본에 참여했다.박찬욱 감독의 신작인 이 영화는 제82회 베니스 국제영화제 경쟁 부문에 진출해 오는 8월 전 세계 프리미어로 상영될 예정이다.