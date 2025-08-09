“손흥민, 美 월드컵 우승 도와달라”…LA 시의원 말실수

신문 구독
로그인
“손흥민, 美 월드컵 우승 도와달라”…LA 시의원 말실수

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-08-09 14:02
수정 2025-08-09 14:02
손흥민이 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 로스앤젤레스FC(LAFC) 입단 기자회견을 하고 있다. 2025.8.7. LAFC 구단 제공.
손흥민이 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 로스앤젤레스FC(LAFC) 입단 기자회견을 하고 있다. 2025.8.7. LAFC 구단 제공.


손흥민(33)의 미국 프로축구(MLS) LAFC 입단 기자회견에 참석한 LA 시의원이 말실수했다.

USA투데이 등에 따르면 지난 6일(현지시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 손흥민의 LAFC 입단식에는 캐런 배스 LA 시장 등 현지 유력 인사들이 대거 참석했다.

헤더 허트 LA 시의원은 코리아타운이 속한 10지구를 지역구로 두고 있어서 입단식에 초대됐다.

허트 시의원은 이날 손흥민을 환영하며 “LAFC는 정말 현명하다. 적절한 시점에 적절한 인물을 영입했다”고 했다.

이어 손흥민을 바라보며 “부담을 주는 것은 아니지만 모두 LA에서 월드컵이 열릴 때 미국이 우승할 것이라고 기대하지 않나. (손흥민은) 그 목표 달성을 돕기 위해 이곳에 왔다”고 했다.

이에 손흥민은 잠깐 굳은 표정이었으나, 곧 미소를 지어 보였다.

허트 시의원은 손흥민이 LAFC에 입단했으니 미국 축구대표팀 소속으로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 뛸 수 있다고 착각한 것으로 보인다.

미국 언론들은 “손흥민은 예의 바르게 웃었지만, 분명 어색한 순간이었다”며 “손흥민은 미국을 대표할 수 없다”고 했다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로