美 압류 푸틴 측근 ‘초호화 요트’ 경매로… 4500억 상당

러시아의 우크라이나 침공이 본격화했던 3년 전 미국이 압류한 러시아 신흥재벌의 3억 2500만 달러(약 4500억원)짜리 초호화 요트가 경매에 오른다.지난 6일(현지시간) AP통신에 따르면 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 미국이 압류한 러시아 호화 선박을 판매하는 것은 처음인 것으로 전해졌다.아마데아호는 2022년 4월 당시 피지 관할 수역 내 진입했고, 피지 정부가 미국의 요청대로 압류해 인도했다.당시 미 정부는 러시아에 대한 경제적 제재를 위해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근인 러시아 신흥 재벌들이 해외에 소유한 각종 재산을 압류했다.이 요트는 총길이 106m의 ‘아마데아’라는 이름의 대형 호화선으로, 2017년 독일 회사가 제작한 것으로 객실 8개, 체육관, 스파, 수영장, 미용실 등이 설치돼 있고 헬리콥터 이착륙도 가능하다.미 정부는 아마데아호 압류 당시 이 요트가 푸틴 대통령의 측근이자 미국의 제재 대상인 술레이만 케리모프 소유라고 발표했다.케리모프는 러시아 최대 금 채굴업체 ‘폴류스’를 갖고 있으며 2018년 미국의 제재 대상으로 지정됐다.이후 러시아 석유기업 로스네프트의 전 최고경영자(CEO) 에두아르트 후다이나토프가 요트 소유권을 주장하며 소송을 제기했다.이에 미 검찰은 후다이나토프가 명의 대여자일 뿐 실제 소유자는 케리모프라고 보고 있다.카리브해의 영국령인 케이맨군도에 선적을 두고 있는 이 요트는 현재 미 샌디에이고 항에 정박해 있다.후다이나토프 측은 이번 경매에 반발했다.그의 대변인은 “미국 외 다른 국가 법원에서 소유권 분쟁이 제기될 수 있어 공정 시장 가격으로 합리적인 구매자를 끌어당길 수 있을지 의심스럽다”고 했다.이번 경매에 입찰하려면 보증금 1000만 유로(161억원)를 내야 하는 것으로 전해졌다.