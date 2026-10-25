美 ‘장대한 분노’ 또 만지작… 이란 “걸프엔 얼씬도 못할 것”

중간선거 후 중동전쟁 시즌2 압박플로리다 유세서 공격 가능성 언급
이라크 상공서 이스라엘과 훈련도
이란 즉각 반발… “해역 진입 불허”
미 공습 땐 해저 케이블 타격 계획
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도널드 트럼프 미국 대통령.
AFP 연합뉴스
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도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 이후 이란에 대한 재타격 가능성을 공개 언급하자, 이란이 미 군함의 걸프 해역 진입을 불허하겠다며 맞불을 놨다. 한동안 종전 협상이나 대규모 무력 충돌 없이 소강상태를 보이던 양국 관계가 미 중간선거를 앞두고 다시금 긴장 국면으로 전환하는 모양새다.
트럼프 대통령은 지난 23일(현지시간) 미 플로리다주 포트마이어에서 열린 중간선거 유세 연설에서 “우리는 또 한 번 작은 ‘장대한 분노’ 작전을 할 수도 있다”고 밝혔다. ‘장대한 분노’는 미국이 지난 2월 말 이스라엘과 함께 이란을 상대로 단행한 대규모 공습 작전명이다.
이 같은 발언은 미국과 이스라엘이 미 중간선거 이후 이란을 재타격할 것이라는 관측에 무게가 실리는 가운데 나왔다. 24일 미 의회전문매체 더힐은 중동 지역을 관할하는 미군 중부사령부가 백악관의 승인이 있을 경우 이란에 대한 추가 공습에 나설 계획을 세웠다고 소식통을 인용해 보도했다. 지난 21일에는 미군과 이스라엘군이 이란 단기 타격 작전에 대비해 이라크 상공에서 전투기 훈련을 벌이고 있다는 뉴욕타임스 보도가 나오기도 했다.
일각에서는 트럼프가 이란을 언급하는 이유가 27일 총선을 치르는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 지원하기 위한 게 아니냐는 해석도 나온다. 안보 이슈를 부각해 네타냐후에게 유리한 여론을 형성하려는 것이라는 의미다.
이란은 미국의 위협에 즉각 반격을 예고했다. 이란 국영 IRIB방송에 따르면 알리 압돌라히 이란군 총참모장은 “우리는 어떤 상황에서도 미군 군함이 페르시아만에 진입하는 것을 허용하지 않을 것”이라며 “미국 대통령은 그 꿈을 무덤까지 가져가게 될 것”이라고 경고했다. 특히 이란은 미국과 이스라엘이 공습을 재개할 경우 걸프 해역을 통과하는 해저 통신 케이블을 직접 타격하는 구체적인 계획도 마련한 것으로 알려졌다.
윤유진 서울시의원, ‘잠실고 학급 증설 토론회’ 성공리 개최… 교육청 긍정 답변 이끌어
서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(국민의힘, 송파1)이 23일 서울시의회 제1대회의실에서 개최한 ‘잠실고 학급 증설을 위한 학부모 토론회’가 학부모 50여명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다. 이날 서울시교육청은 잠실고 학급 증설에 대해 “매우 긍정적으로 검토하겠다”고 밝혀 학급 확대에 대한 기대를 높였다. 토론회는 잠실고 학급 증설의 타당성을 점검하고, 고교 내신 5등급제와 고교학점제 도입 속에서 소규모 학교가 마주한 구조적 한계를 짚어보는 자리였다. 고려대학교 교육학과 홍후조 교수가 발제자로 나섰고, 종로학원 임성호 대표, 한국교육개발원 이승호 학교·제도연구실장, 잠실고 박라진 학부모회장, 서울시교육청 김오영 학교지원과장이 패널로 토론에 동참했다. 현장 축사는 서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원, 이희원 교육위원회 부위원장, 서울시교육청 김덕희 행정국장이 맡았다. 아울러 더불어민주당 김정우 교육위원의 사회로 같은 당 선정환·김현우 의원도 자리를 함께해, 잠실고의 교육 환경 개선을 두고 여야가 초월적 공감대를 형성했다. 발제에 나선 홍후조 교수는 학생들의 실제 진학 수요에 발맞추어 학급 수를 확대해야 한다고 역설하며 내신 5등급제와 고교학점제 등 현행
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한편 미 정부는 중동 전역에서 자국민을 겨냥한 이란의 위협 첩보를 입수하고 요르단, 레바논, 카타르, 아랍에미리트(UAE) 등 중동 지역 대사관의 인력을 감축했다. 온라인 매체 액시오스에 따르면 제이 클레이턴 국가정보국장은 마코 루비오 국무장관에게 보낸 서한에서 “이란이 미국 시민을 상대로 꾸미는 치명적 음모가 중동과 일부 다른 국가 모두에서 상당히 진전된 단계에 이르렀다”고 언급했다.
세줄 요약
- 트럼프, 이란 재타격 가능성 공개 언급
- 이란, 미 군함 걸프 진입 불허 경고
- 미·이스라엘 훈련과 대사관 감축 동시 진행
2026-10-26 12면
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