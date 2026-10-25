“억압은 반란을 낳는다” 경찰 최루탄에도 또다시 분노한 민심

프랑스 주말 2차 시위...경찰 통제

유럽 곳곳 물가·불평등 항의 시위

이미지 확대 24일 프랑스 릴에서 한 시위대가 경찰의 최루탄을 되던지고 있다. 릴 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 24일 프랑스 릴에서 한 시위대가 경찰의 최루탄을 되던지고 있다. 릴 신화 연합뉴스

이미지 확대 24일 시위대가 파리 포르트 드 뱅센 인근에서 경찰의 물대포에 맞서고 있다. 파리 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 24일 시위대가 파리 포르트 드 뱅센 인근에서 경찰의 물대포에 맞서고 있다. 파리 AFP 연합뉴스

이미지 확대 24일 프랑스 릴에서 경찰이 시위대를 향해 최루탄을 발사하고 있다. 릴 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 24일 프랑스 릴에서 경찰이 시위대를 향해 최루탄을 발사하고 있다. 릴 신화 연합뉴스

세줄 요약 프랑스 전역에서 학생과 노동조합이 물가 급등과 교육환경 악화에 항의하며 다시 거리로 나섰다. 경찰은 최루탄을 쏘고 1000여명을 체포했지만, 시위대는 시위할 권리를 요구하며 반발했다. 스페인·이탈리아 등 유럽 각국으로도 분노가 번졌다. 물가 급등·교육 악화에 프랑스 시위 재점화

경찰 최루탄·체포 속 시위권 침해 반발 확산

유럽 각국으로 생활비·주거 불만 번지는 양상

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프랑스 전역에서 24일(현지시간) 학생과 노동조합 중심으로 높은 물가 등에 성난 민심이 지난 주말에 이어서 또다시 폭발했다.프랑스 경찰은 수도 파리뿐만 아니라 마르세유, 리옹, 보르도, 릴, 툴루즈, 몽펠리에, 낭트 등에서 시위대를 향해 최루탄을 발사했고 1000여명이 체포됐다.스페인, 이탈리아, 벨기에, 알바니아 등 유럽 곳곳에서도 대규모 시위가 벌어져 휘발유 가격을 포함해 천정부지로 치솟은 물가와 열악한 교육환경 등에 항의했다.프랑스24는 일주일 만에 재개된 시위가 강경한 진압 조치로 마무리됐지만, 시위할 권리를 침해당한 시민들의 분노가 널리 퍼졌다고 전했다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 노동조합과 무관한 시위는 불법으로 규정하고 금지했다.파리의 수많은 상점은 시위대 약탈을 막기 위해 창문을 판자로 막았고 루브르 박물관과 오르세 미술관은 아예 문을 닫았다.시위대는 “억압은 반란을 낳는다” “시위할 권리” 등의 문구를 들고 행진하며 당국의 통제에 반발했다.당국이 시위 제한령을 내리고 경찰 7만명과 헬기, 장갑차 등을 투입하면서 지난 17일보다 반정부 시위 규모는 줄었다.경찰은 파리에서 총 11만명, 전국 50만명이 시위에 참여한 가운데 평온하게 진행됐다고 밝혔으며, 노조 측은 파리에서 25만명, 전국에서 80만명이 모인 것으로 추산했다.시위에 참여한 20대 학생은 AFP통신에 “경찰이 민첩하게 움직이고 있다”며 “시위대가 모이기도 전에 해산하려고 온다”고 말했다.오를레앙에서는 수천 명이 내년 대선 유력후보인 극우 국민연합(RN)의 마린 르펜과 마크롱 대통령을 동시에 저격하며 “마크롱, 사임하라. 르펜은 감옥에 가라”고 외쳤다.마크롱 대통령은 시위 전날인 23일 파리 인근에서 차를 탄 39세 용의자가 흑인 남성, 히잡을 쓴 여성 등에게 15분간 무차별 총기를 난사한 사건을 두고 인종차별적 테러라고 규탄했다.이날 범행으로 1명이 사망하고, 12세 소녀를 포함해 4명이 다쳤으며 총격범은 주유소, 의료 센터, 어린이 놀이터 등에 자동소총을 난사했다.프랑스 시위는 낙후한 교육 환경이 발단이 됐고, 스페인과 포르투갈에서는 주택 문제가 핵심 쟁점이며 독일 학생은 병역 의무 재도입 가능성에 분노하고 있다.유럽 청년들의 분노를 낳은 원인은 다양하지만 불평등의 심화가 공통된 원인으로 분석된다.영국 가디언은 “시위대 분노가 해결되지 못하면 내년 프랑스, 스페인, ​​폴란드, 이탈리아 총선 결과가 우경화로 이어질 수 있다”고 진단했다.