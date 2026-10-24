[속보] “김정은, 中단둥서 ‘서열 4위’ 왕후닝과 회담”

세줄 요약 김정은 북한 국무위원장이 24일 중국 랴오닝성 단둥을 찾아 왕후닝 정협 주석과 회담했다. 두 사람은 신압록강대교를 발판으로 인적 왕래와 경제·무역 협력을 넓히자는 데 뜻을 모았고, 김 위원장은 중국의 지원에 감사를 전했다. 김정은, 단둥서 왕후닝과 회담

신압록강대교 계기 협력 확대 공감

북중 우의·경제 교류 강화 논의

이미지 확대 지난 22일과 23일 평양에서 열린 조선인민군 제3차 중대장 대회를 주재 중인 김정은 북한 국무위원장. 2026.10.24 조선중앙통신 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 22일과 23일 평양에서 열린 조선인민군 제3차 중대장 대회를 주재 중인 김정은 북한 국무위원장. 2026.10.24 조선중앙통신 연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 24일 중국 랴오닝성 단둥을 찾아 중국 권력 서열 4위인 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석을 만났다고 신화통신이 보도했다. 두 사람은 단둥과 북한 평안북도 신의주를 잇는 신압록강대교를 발판으로 경제 협력의 폭을 넓히자는 데 뜻을 모았다.이날 왕 주석은 랴오닝성 단둥을 방문한 김 위원장을 맞아 일정을 함께했다.김 위원장은 회담에서 오랫동안 북한을 도와준 중국에 고마움을 전하며 “양측의 협력 전망은 매우 넓다”고 강조했다.왕 주석은 이번 만남에 대해 “중조(북중)의 전통적 우의를 이어가고 우호적인 민심을 공고히 다지는 한편, 정치적 상호 신뢰를 높이고 협력 발전을 함께 도모한다는 점에서 중요한 의미가 있다”고 평가했다.그러면서 “신압록강대교 개통을 계기로 인적 왕래와 경제·무역 협력을 확대하기를 바란다”고 덧붙였다.신화통신에 따르면 두 사람은 단둥의 자동차 공장을 함께 둘러봤고, 왕 주석은 김 위원장이 떠날 때 신압록강대교까지 나와 배웅했다.