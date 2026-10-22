“북한서 쿠데타, 최고지도자 여동생에 피살…한국 침공” 안철수가 李대통령에 권유한 남침 게임 [배틀라인]

러, 北쿠데타 지원…제2차 한국전쟁 발발

한국 해병대·미군 반격, 北주민 공개처형

安 “북 도발 위험 모르겠으면 게임이라도”

‘콜 오브 듀티 4’…분단의 오락화 논란도

이미지 확대 미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 지난 16일부터 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다. 2026.10.22 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 장면 닫기 이미지 확대 보기 미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 지난 16일부터 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다. 2026.10.22 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 장면

이미지 확대 미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 지난 16일부터 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다. 2026.10.22 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 장면 닫기 이미지 확대 보기 미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 지난 16일부터 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다. 2026.10.22 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 장면

[배틀라인 3줄 요약]

● ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’는 러시아 국방장관의 지원을 받은 북한 군부 강경파가 쿠데타를 일으킨 뒤 한국을 전면 침공하는 가상의 제2차 한국전쟁을 그렸다.

● 게임에는 한국 해병대와 미군의 대북 반격, 북한군의 주민 공개처형, 학살에 반발한 북한군 장교의 한국군 협력 등이 등장한다.

● 국내외에서 분단과 전쟁을 오락으로 재현한 데 대한 논란이 제기된 가운데, 안철수 국민의힘 의원은 이재명 대통령의 북핵 관련 발언을 비판하며 게임을 해보라고 권했다.

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이미지 확대 미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 지난 16일부터 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다. 2026.10.22 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 장면 닫기 이미지 확대 보기 미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 지난 16일부터 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다. 2026.10.22 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 장면

이미지 확대 미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 지난 16일부터 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다. 2026.10.22 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 장면 닫기 이미지 확대 보기 미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 지난 16일부터 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다. 2026.10.22 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 장면

이미지 확대 미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 지난 16일부터 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다. 2026.10.22 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 장면 닫기 이미지 확대 보기 미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 지난 16일부터 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다. 2026.10.22 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 장면

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이미지 확대 미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 지난 16일부터 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다. 2026.10.22 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 장면 닫기 이미지 확대 보기 미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 지난 16일부터 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다. 2026.10.22 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 장면

이미지 확대 21일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 ‘파리 게임 위크 2026’ 사전 공개 행사에서 방문객들이 비디오게임 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’를 체험하고 있다. 2026.10.21 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 21일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 ‘파리 게임 위크 2026’ 사전 공개 행사에서 방문객들이 비디오게임 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’를 체험하고 있다. 2026.10.21 AFP 연합뉴스

이미지 확대 21일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 ‘파리 게임 위크 2026’ 사전 공개 행사에서 방문객들이 비디오게임 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’ 홍보 안내판 앞을 지나가고 있다. 2026.10.21 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 21일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 ‘파리 게임 위크 2026’ 사전 공개 행사에서 방문객들이 비디오게임 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’ 홍보 안내판 앞을 지나가고 있다. 2026.10.21 AFP 연합뉴스

세줄 요약 ‘모던 워페어 4’는 러시아 지원을 받은 북한 강경파의 쿠데타와 한국 침공을 가상으로 그린 게임이다. 안철수 의원은 이재명 대통령의 북핵 발언을 비판하며 이 게임을 해보라고 권했고, 분단 현실을 오락으로 재현한 설정도 논란이 됐다. 북한 강경파 쿠데타와 한국 침공 설정

한국 해병대·미군 반격과 주민 학살 묘사

안철수, 이재명 대통령에 게임 플레이 권유

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러시아 국방장관의 지원을 받은 북한 군부 강경파가 쿠데타로 정권을 장악한 뒤 한국을 침공한다. 전자기펄스(EMP) 공격으로 전력·통신망이 마비된 서울에 북한군이 진입하고, 한국 해병대와 미군이 반격한다. 미국의 인기 전쟁 게임 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’에 등장하는 가상의 제2차 한국전쟁이다. 안철수 국민의힘 의원은 이재명 대통령의 안보 인식을 비판하며 이 게임을 직접 해보라고 권했다.미국 게임사 액티비전에 따르면 23일 개발사 인피니티 워드가 제작을 주도한 ‘모던 워페어 4’가 정식 출시된다. 게임사는 앞서 지난 16일 디지털판 예약 구매자에게 16개 임무로 구성된 이야기 모드를 먼저 공개했다.게임에서 전쟁을 부추기는 인물은 러시아 국방장관 ‘아처’다. 배우 매즈 미켈슨이 연기한 아처는 러시아 극단적 민족주의 세력과 민간군사기업을 이끌고 있다. 그는 북한 최고지도자 ‘리승호’에게 한국 침공을 제안하면서 EMP 무기 지원을 약속한다.선대 최고지도자의 사망으로 권력을 물려받은 리승호는 전쟁을 주저한다. 반면 그의 누나이자 군부 지휘관인 ‘리주영’은 남침에 적극적이다. 리주영은 아처와 손잡고 당 간부들을 숙청한 뒤 동생까지 살해하는 쿠데타를 일으킨다. 북한 강경파가 정권을 장악하면서 한국을 향한 전면 공격이 시작된다.한국 측 주인공은 해병대 박현준 이병이다. 전역만 기다리던 박 이병은 평소와 다름없는 경계근무 중 북한군의 기습공격을 받는다. 갑작스러운 실전에 두려움을 느끼지만 분대장 소재우 병장, 미군 던 상병과 함께 북한군에 맞선다.게임에는 한국군과 미군이 참호에서 북한군과 교전하고, 점령 지역을 되찾기 위해 시가전과 상륙작전을 벌이는 장면이 등장한다. 한국의 편의점과 먹자골목, 야구장, 공사장 등도 전장으로 바뀐다. 익숙한 상점과 골목 사이로 장갑차가 진입하고 총격전이 벌어진다.이용자가 북한군 병사가 돼 임무를 수행하는 장면도 있다. 리주영의 지휘 아래 시골 마을을 수색하며 남한과 협력했다는 혐의를 받는 주민을 색출한다. ‘배반자’로 몰린 주민을 공개처형하라는 명령을 거부하면 리주영이 이용자의 캐릭터를 사살한다. 주민들을 무릎 꿇린 채 집단 총살하고 마을에 불을 지르는 장면도 나온다.리주영의 측근 장교 ‘고진혁’은 이러한 학살에 반발한다. 그는 결국 리주영에게 등을 돌리고 한국군에 군사정보를 제공하며 협력한다. 북한 지도부의 권력 다툼과 주민 탄압에 반발하는 북한군의 모습도 게임에 담겼다.한편 전작의 주요 인물인 영국 특수부대 출신 존 프라이스 대위는 뉴욕과 파리, 인도 뭄바이 등지에서 아처의 행적을 추적한다. 게임은 한국군의 대북 반격과 프라이스의 추적 작전을 번갈아 보여주며 전쟁의 배후를 드러낸다.이 게임은 국내 정치권의 안보 공방에도 등장했다. 안철수 국민의힘 의원은 지난 20일 페이스북에서 이 대통령을 향해 “북 도발의 위험을 모르겠으면 게임 ‘콜옵4: 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’라도 해보십시오”라고 했다.안 의원은 이 대통령의 북한 핵무기 관련 발언을 두고 “현실과 괴리된 애북 대통령의 몽상이 참으로 위태롭다”고 주장했다. 이어 직접 게임을 하지 않더라도 플레이 영상을 보면 대통령의 판단이 대한민국에 얼마나 큰 피해를 줄 수 있는지 알게 될 것이라는 취지로 비판했다. 해당 게임의 유튜브 영상 링크도 첨부했다.안 의원의 비판은 이 대통령이 전날인 19일 전시작전통제권(전작권)의 조기 환수 필요성을 설명하면서 내놓은 발언을 겨냥했다. 이 대통령은 한국의 재래식 군사력이 세계 5위 수준이고 국방비도 북한의 연간 국민총생산을 웃돈다며 독자적인 방위 능력을 강조했다.그러면서 북한 핵무기에 대해 ”핵무기라고 하는 걸로 실전을 치를 거냐. 그건 최후 방어 무기에 해당한다“고 말했다. 안 의원은 이 발언이 북한의 핵 위협과 군사적 도발 위험을 과소평가한 것이라고 주장했다.게임을 둘러싼 논란은 지난 5월 처음 공개됐을 때부터 이어졌다. 1953년 정전 이후에도 전쟁의 상처가 남아 있는 한반도에서 또 다른 전면전을 오락으로 재현하는 것이 적절하냐는 비판이다.영국 셰필드대의 한국학 연구자 사라 손은 BBC에 아직 끝나지 않은 전쟁을 오락으로 만드는 설정이 논란을 부를 수 있다고 지적했다. 국내에서도 전쟁의 기억을 자극하고 북한에 대한 적대감을 부추길 수 있다는 우려가 제기됐다.제작진은 한국을 주요 배경으로 선택한 이유로 K팝과 드라마 등 한국 문화의 세계적인 인기를 들었다. 지난달 연합뉴스와 만난 제프리 네거스 인피니티 워드 내러티브 디렉터는 세계적으로 한국 문화에 대한 관심이 높은 만큼 새로운 이야기를 보여줄 무대라고 판단했다고 설명했다.네거스 디렉터는 게임이 특정 정치적 입장을 전달하려는 작품이 아니라 전쟁에 휘말린 인물들의 선택과 행동에 초점을 맞췄다고 밝혔다. 제작진은 한국인 직원과 군사 전문가 등의 자문을 받아 한국군의 장비와 도시 풍경을 구현했다고 설명했다.