캐나다 앨버타주 분리독립 추진 부결

주민투표서 유권자 75.3% ‘잔류’

2026-10-22 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

캐나다 최대 산유지인 앨버타주에서 분리독립을 위한 법적 절차 착수 여부를 묻는 주민투표가 치러졌으나 유권자 4분의 3의 압도적 반대로 부결됐다.20일(현지시간) 캐나다 공영방송 CBC 등에 따르면 전날 실시된 주민투표 개표 결과(개표율 91% 기준) 75.3%가 캐나다 잔류를 선택했다. 대니엘 스미스 주총리는 부결 확정 직후 소셜미디어에 “주민들은 통합된 캐나다 안에서 더 강력한 앨버타를 선택했다”며 결과를 겸허히 수용하겠다고 밝혔다. 스미스 주총리는 분리독립에 반대했으나 집권 통합보수당(UCP) 내 분리파의 압박에 밀려 투표를 실시했다.세계 4위 석유 매장량을 보유한 앨버타의 분리독립 정서는 1980년 연방정부가 석유 자원 통제를 강화한 국가에너지계획을 발표한 이후 수십년간 누적된 반감에서 비롯됐다. ﻿﻿이번 투표는 대미 무역 갈등과 미국의 개입 의혹 등 복잡한 외교적 배경 속에서 치러져 국제사회의 주목을 받았다. 도널드 트럼프 미 대통령은 캐나다를 미국의 ‘51번째 주’로 병합하겠다고 위협했고, 미 행정부는 고관세로 무역 압박을 지속해 왔다.AP통신은 ﻿주민들이 분리독립에 제동을 걸어줌으로써 카니 행정부와 통합 지지자들이 정치적 부담을 덜었다고 평가했다. 카니 총리는﻿ “그들은 분열이 아닌 통합을, 함께 미래를 건설하고 서로를 돌보는 길을 택했다”고 말했다.