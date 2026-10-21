“아가야, 곧 만나자” 아빠 되는 ‘게이’ 총리…지인인 대리모가 출산 [월드픽]

‘성소수자’ 네덜란드 롭 예턴 총리, 대리모 통해 출산

롭 예턴 네덜란드 총리(오른쪽)와 약혼자 니콜라스 키넌. 예턴 총리 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 롭 예턴 네덜란드 총리(오른쪽)와 약혼자 니콜라스 키넌. 예턴 총리 인스타그램 캡처

롭 예턴 네덜란드 총리(오른쪽)와 약혼자 니콜라스 키넌이 대리모와 함께 태아 초음파 이미지를 들고 있다. 예턴 총리 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 롭 예턴 네덜란드 총리(오른쪽)와 약혼자 니콜라스 키넌이 대리모와 함께 태아 초음파 이미지를 들고 있다. 예턴 총리 인스타그램 캡처

세줄 요약 네덜란드 첫 성소수자 총리 롭 예턴이 약혼자와 함께 대리모를 통해 내년 아빠가 된다고 공개했다. 난자 기증자와 대리모는 지인인 네덜란드인으로, 상업적 대리모가 아닌 비상업적 출산이라고 설명했다. 네덜란드 첫 성소수자 총리 예턴, 아빠 소식 공개

약혼자와 대리모 출산 예정, 지인들이 도움 제공

상업적 대리모 아닌 비상업적 방식이라고 설명

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네덜란드 첫 성소수자 총리인 롭 예턴(39) 총리가 내년에 아빠가 된다. 그는 대리모를 통해 자녀를 얻게 됐다.예턴 총리는 지난 19일(현지시간) 자신의 인스타그램에 태아 초음파 사진을 들고 약혼자인 니콜라스 키넌과 함께 찍은 사진을 올리면서 “아주 특별한 누군가가 우리에게 온다. 아가야, 2027년에 만나자”라고 적었다.이어 “난자 기증자와 대리모 리사, 두 사람의 가족에게 감사의 마음을 말로 다 표현할 수 없다”며 “여러분이 없었다면 이 모든 건 불가능했을 것”이라고 했다.네덜란드는 영리 목적이 아닌 비상업적 대리모 출산을 허용한다. 예비 부모가 대리모에게 임신·출산 과정에서 발생한 비용을 보전해 주는 것도 가능하다.예턴 총리는 중도좌파 성향의 D66을 이끌고 지난해 10월 총선에서 승리한 뒤 올해 2월 취임했다. 네덜란드 역대 최연소이자 성소수자라고 밝힌 최초의 총리다. 그는 2024년 아르헨티나 출신 하키 선수 키넌과 약혼했다.예턴 총리는 앞서 동성애자라는 이유로 매일 협박을 받고 있다고 공개하기도 했다. 그는 일주일에 한 번꼴로 형사 고소를 한다고 했다.D66에 따르면 대리모와 난자 기증자 모두 예턴 총리 커플과 아는 사이인 네덜란드 사람이다. D66은 “(이들은) 두 예비 아버지가 아이를 갖고 싶다는 꿈을 이룰 수 있도록 도울 수 있다는 데 기뻐하고 있다”며 “상업적 대리모 출산은 아니다”라고 밝혔다.대리모인 리사는 “대리모가 된다는 것은 사랑하는 친구들의 꿈이 이루어지도록 돕는 매우 특별한 방법인 것 같다”고 말한 것으로 전해졌다고 유로뉴스는 보도했다.예턴 총리와 키넌은 애초 올해 결혼할 예정이었지만, 총리의 바쁜 일정을 이유로 결혼식을 내년으로 미뤘다.