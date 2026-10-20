美 ‘최우선 위협’으로 中 지목… 제1도련선에 미군 자원 집중

美육군 새 전투 작전지침 공개

주한미군 역할 변화 가능성도

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세줄 요약 미 육군이 중국을 최우선 위협으로 규정하고 일본 열도~대만~남중국해를 잇는 제1도련선에 전력을 집중하는 새 작전 지침을 공개했다. 분쟁 초기부터 전방 부대가 작전을 유지하도록 장비와 병참을 사전 배치하고, 제2도련선에는 지원 거점을 두는 구상이다. 중국을 최우선 위협으로 규정한 새 전투 지침 공개

제1도련선에 전력·장비 사전 배치하는 구상 제시

제2도련선 지원 거점과 무인 보급 수단도 활용

2026-10-21 5면

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미군이 대중국 방어 경계선인 제1 도련선 내에 ‘총전력 투사’ 개념 등을 담은 새로운 전투 지침을 마련했다. 일본 열도~대만~남중국해를 잇는 제1도련선에서 중국의 군사력 확대를 총력으로 막겠다는 것으로, 이에 따른 주한미군의 역할 변화 가능성도 제기된다.19일(현지시간) 미 국방부에 따르면 미 육군은 지난 7일 중국을 ‘최우선 위협’으로 규정하면서 태평양 지역에서 미 육군의 전력 운용 방식을 구체화하는 새로운 전투 작전 지침인 ‘육군 전투법’(How the Army Fights)을 공개했다.새 지침에 따르면 미 육군은 제1 도련선에 ‘육군 총전력 투사 장비 체계(TAP2E)’라는 개념을 적용했다. 이는 과거 ‘육군 사전 배치 물자’로 명명됐던 개념을 수정한 것으로, 분쟁 초기부터 전방 및 순환 배치 부대가 작전 능력을 유지할 수 있도록 모든 군사적 자원을 제1 도련선 내에서 사전에 확보해 놓는 것이다. 특히 지침은 중국을 ‘최우선 위협’으로 묘사하며 중국이 태평양 전개를 시도하는 미군을 교란할 수 있는 상당한 수준의 ‘반접근·지역 거부’(A2·AD) 능력을 갖추고 있다고 평가했다. A2·AD는 서태평양 지역에서 중국이 미국의 군사적 개입을 차단하기 위한 전략을 의미한다.제2 도련선에는 제1도련선 부대를 지원하기 위해 탄약·연료 거점이 구축된다. 지침에 따르면 미 육군은 제1도련선 내 병력을 지원할 군사 기반 시설 확충에 집중하고 지휘·통제 체계 강화, 전장 내 병참 지원, 탄약 비축량 확대를 함께 추진한다. 태평양의 넓은 작전 거리를 고려해 기존 수상함뿐 아니라 무인 수상함(USV)과 무인 항공기(UAV)도 보급 수단으로 활용할 계획이다. 이를 통해 중국의 A2·AD 전략을 사전에 차단한다는 취지다.미군은 이에 맞춰 네 번째 다영역특임부대(Multi Domain Task Forces·MDTF)부대도 최근 창설했다. 병력 2100명 규모의 제4 MDTF는 하와이에 본부를 둔 제1 MDTF와 함께 태평양다영역사령부에 배속돼 인도·태평양 지역에서 작전을 수행한다.지침은 “분쟁 발발 첫날부터 즉각 행동할 수 있는 태세를 갖춰야 한다”며 “태평양 지역에서 미 육군은 역내 전반의 전투 수행 인프라를 개선함으로써 최우선 위협을 상쇄할 것”이라고 강조했다. 이와 함께 육군은 전 세계 동맹·파트너국을 ‘능동적 지상전력 네트워크’로 지칭하며 “노출된 전방 진지들을 합동군이 전력을 투사할 수 있는 안전하고 지속성 있는 플랫폼으로 전환한다”고 밝혔다.