美서 체포된 한인여성 김모씨 머그샷 공개되자 “너무 귀여워” 들썩 [월드픽]

美 조지아주서 음주운전·과속 등 4개 혐의로 체포

환하게 웃는 머그샷 화제…“보석금 내줄게” 떠들썩

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 조지아주 체포 기록 공개 사이트 ‘더 조지아 가제트’는 한인여성 김모씨의 머그샷과 체포 기록을 공개했다. 기록에 따르면 김씨는 지난 11일 조지아주 홀카운티에서 음주운전 등 교통법규 위반 혐의로 체포돼 구금됐다. 2026.10.15 더조지아가제트 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 조지아주 체포 기록 공개 사이트 ‘더 조지아 가제트’는 한인여성 김모씨의 머그샷과 체포 기록을 공개했다. 기록에 따르면 김씨는 지난 11일 조지아주 홀카운티에서 음주운전 등 교통법규 위반 혐의로 체포돼 구금됐다. 2026.10.15 더조지아가제트

세줄 요약 미국 조지아주에서 체포된 한인여성 김모씨의 머그샷이 공개되자, 환하게 웃는 모습이 SNS에서 화제가 됐다. 현지 누리꾼들은 귀엽다며 보석금을 내주겠다는 농담을 주고받았고, 김씨는 음주운전 등 4개 혐의로 구금됐다. 조지아주 체포 한인여성 머그샷 공개 화제

환한 미소에 현지 누리꾼들 귀엽다 반응

보석금 농담 확산과 댓글 놀이 이어짐

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미국에서 체포된 한인여성의 머그샷(체포 당시 촬영한 얼굴 사진)이 현지에서 화제가 됐다. 환하게 웃는 여성의 모습에 일부 누리꾼은 보석금을 대신 내주겠다며 농담을 주고받았다.15일(현지시간) 조지아주 체포 기록 공개 사이트 ‘더 조지아 가제트’는 한인여성 김모씨의 머그샷과 체포 기록을 공개했다.기록에 따르면 김씨는 지난 11일 조지아주 홀카운티에서 음주운전 등 교통법규 위반 혐의로 체포돼 구금됐다.공개된 머그샷 속 김씨는 카메라를 정면으로 바라보며 환하게 웃고 있었다. 해당 사진이 소셜미디어(SNS)에 공유되자 현지 남성들은 “정말 귀엽다”라는 등 뜻밖의 반응을 쏟아냈다.한 누리꾼은 “내게 보석금 낼 돈이 있다”라는 댓글을 남겼다. 다른 이용자가 “나도”라고 답하자 또 다른 이용자는 “셋이서 보석금을 나눠 낼 수 있느냐”고 물었다. 이에 “물론”이라는 답변이 달렸다.보석보증인을 자처한 이용자도 있었다. 한 이용자는 “내가 보석보증인이 되겠다”고 했고, 다른 이용자는 “에스더를 위한 보석금이 있다”고 적었다.“내가 구해줄 수 있다”(I can save her)는 댓글도 여러 차례 달렸다. 한 이용자는 “댓글을 보러 왔는데 모두 내 기대를 저버리지 않았다”며 즐거워했다.김씨는 음주운전과 과속, 등록 기간이 만료된 번호판을 부착한 차량 운행, 차로 변경·감속·정지·회전 시 방향지시 의무 위반 등 모두 4개 혐의로 체포됐다.조지아주 법률에 따르면 음주운전 초범도 벌금 300~1000달러와 10일~12개월의 구금형을 선고받을 수 있다.법원은 구금형의 일부를 집행유예로 전환할 수 있지만, 혈중알코올농도가 0.08% 이상이면 원칙적으로 최소 24시간을 구금하도록 규정하고 있다. 유죄판결을 받으면 사회봉사와 음주운전 예방교육, 면허정지 처분도 따른다.