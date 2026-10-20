트럼프, 中APEC서 김정은과 회담 여부에 “모르겠다”

이미지 확대 US-POLITICS-TRUMP 도널드 트럼프 미 대통령. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 US-POLITICS-TRUMP 도널드 트럼프 미 대통령. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하며 김정은 북한 국무위원장과 만날 가능성에 대해 “모르겠다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들에게 관련 질문을 받고 “나도 모르겠다”고 말했다. 이어 “나는 김정은 위원장과 아주 잘 지내고 있다”며 “누구도 회담을 원하고 있는지 확실치 않지만, 나와 김정은의 관계는 매우 좋다”고 덧붙였다.트럼프 대통령의 이날 언급은 김 위원장을 향해 전제조건 없는 북미 회담을 재개하자며 ‘유화 메시지’를 발신하던 그간의 태도와는 결이 달라진 것으로 풀이된다. 북한이 트럼프의 대화 메시지에 호응을 보이지 않자 회담 성사 가능성을 낮춘 게 아니냐는 해석이다.한국 정보당국도 현 시점에서 북미 대화 움직임은 포착되지 않고 있다는 입장이었다.