“이걸 매일 탄다니, 대박” 한국 부럽다는 외국인들…‘세계 최고 수준’ 난리난 이것 [월드픽]

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서울 지하철 9호선. 연합뉴스
미국 CNN이 서울 지하철을 세계 최고 수준의 시스템이라고 꼽으며 청결성과 안전성, 효율성을 높이 평가했다. 특히 지하에서도 끊기지 않는 전화 통화, 모바일 인터넷을 이용할 수 있는 통신 환경, 온열 좌석 등 편의시설에 주목했다.
CNN은 지난 17일(현지시간) ‘세계 최고의 지하철 시스템 18곳’이라는 제목의 기사에서 서울을 비롯한 세계 주요 도시의 지하철을 소개했다.
매체는 서울 지하철에 대해 “지하철에서 휴대전화와 와이파이 연결이 끊기는 것이 걱정된다면 한국의 수도 서울에서 무엇이 가능한지 확인해 보라”고 소개했다.
이어 서울 지하철 내에서 전화 통화와 인터넷 이용을 비롯해 휴대전화 이용이 가능한 점, 열차 곳곳에 설치된 화면으로 TV를 볼 수 있는 점 등을 두고 “첨단 기술을 지향하는 초현대 도시다운 면모”라고 평가했다.
냉난방 시설을 갖춘 객차에 겨울철 이동을 쾌적하게 해 주는 온열 좌석이 설치돼 있다는 점도 장점으로 꼽았다.
아울러 청결과 안전성 등에 대해선 “티끌 하나 없이 깨끗하고 효율적이며 안전하다. 요금도 합리적이고 도시 대부분 지역을 연결한다”며 “많은 전문가가 세계 최고의 지하철로 평가하는 이유”라고 짚었다.
매체는 1974년 지하철 1호선 개통 이후 서울 지하철이 한국의 기술력을 보여주는 사례로 성장해 세계 각국 도시 교통 전문가들의 관심을 끌고 있다고 설명했다.
CNN에 따르면 서울 지하철의 핵심 9개 노선은 약 327㎞에 달한다. 여러 운영 기관이 관리하는 광역철도망까지 포함하면 총연장은 약 1302㎞다. 하루 이용객은 약 700만명에 이른다.
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서울 지하철 3호선 충무로역에서 시민들이 열차를 기다리고 있다. 서울시 제공
CNN은 서울 외에도 홍콩과 일본 도쿄, 중국 베이징·상하이 등 세계 주요 도시의 지하철을 조명했다.
홍콩 대중교통철도(MTR)에 대해서는 복잡한 지리적 여건에도 높은 정시성과 효율성을 유지하고 있다고 평가했다. 특히 열차 정시 운행률이 99.9%에 달한다는 점을 강조했다.
일본 도쿄 지하철은 정교한 운행 체계와 극심한 혼잡도를 특징으로 꼽았다. CNN은 “열차가 정밀한 시간표에 따라 시간당 최대 24회 운행하는데도, 많은 역이 설계 수용력을 훨씬 넘겨 운영되는 것으로 전해진다”며 “일부 역은 설계 용량보다 200%나 더 많은 인원을 처리한다”고 설명했다.
또 도쿄 지하철의 특징을 가장 잘 드러내는 단어로는 출퇴근 시간 등 혼잡 시간대에 승객들을 차량에 밀어 넣는 ‘푸시맨’, 일본어로는 ‘오시야’(押し屋)를 꼽았다.
중국 베이징과 상하이 지하철에 대해서는 빠른 성장세와 방대한 노선망을 소개했다. 베이징 지하철은 490개 역에서 하루 약 1000만 건의 통행을 처리하고 있으며, 상하이 지하철은 508개 역에서 하루 평균 1000만 명 이상을 수송하고 있다고 설명했다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, ‘문화가 흐르는 우리동네’로 주민 일상에 문화복지를 더하다
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 지난 10일 강동아트센터 바람꽃마당에서 열린 ‘블루밍 사운드 페스티벌’에 참석해 지역주민들과 함께 공연을 관람하고 생활 속 문화향유의 의미를 나눴다. ‘블루밍 사운드 페스티벌’이 서울시 민간축제 지원사업에 선정되면서, 지난 10일 오후 5시 30분 강동아트센터 바람꽃마당에서 무료로 개최됐다. 이번 행사는 시민들이 클래식 음악을 친숙하게 접할 수 있도록, 잔디밭에서 가족과 함께 여유를 즐기는 피크닉형 야외 음악축제로 기획됐다. 이날 무대에서는 피아노, 현악 4중주, 전통무용, 퓨전국악, 기타 연주 등 다채로운 장르의 공연이 펼쳐졌고, 둔촌청소년문화의집 당찬청소년뮤지컬단의 특별 초청 무대도 더해졌다. 아울러 ‘블루밍 스케치’ 등 온 가족이 참여할 수 있는 프로그램과 포토존이 운영돼 전 세대가 어우러지는 열린 문화의 장이 마련됐다. 이번 축제는 박춘선 의원이 강조해 온 ‘문화가 흐르는 우리동네’의 비전이 주민들의 실제 문화 향유로 꽃피웠다는 점에서 의미를 더한다. 박 의원은 제11대 서울시의회 의정 활동을 통해 관련 예산 확보에 주력하며, 주민들이 생활권 가까운 곳에서 문화를 누릴 수 있는 든든한 토대를
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이외에 세계 최초의 지하철인 영국 런던의 첫 지하철 노선 런던 언더그라운드, 프랑스 파리 메트로폴리탱, 미국 뉴욕 지하철은 “단순한 교통 시스템을 넘어선 세계적 문화 아이콘”, “도시 문화의 일부” 등으로 평가했다.
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