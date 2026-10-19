머스크 “내년 美 모든 어린이에 스페이스X 1주씩” 깜짝 선언

블룸버그 “14조원 필요”…실현 여부는 미지수

이미지 확대 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO). AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO). AP 연합뉴스

세줄 요약 일론 머스크 스페이스X CEO가 내년 미국의 모든 어린이에게 스페이스X 주식 1주씩을 나눠주겠다고 엑스에 밝혔다. 그는 이를 ‘앞으로 있을 많은 일들의 시작’이라고 했으나 지급 방식과 일정은 설명하지 않았다. 블룸버그는 총 105억달러가 필요할 것으로 추산했다. 미국 모든 어린이 대상 주식 1주 약속

지급 방식·일정 미공개, 실현성 불투명

앤트로픽 공익기금 발표 뒤 맞불성 발언

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세계 최고 부자인 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)가 내년에 미국 모든 어린이에게 스페이스X 주식을 1주씩 나눠주겠다고 약속했다.머스크는 19일(현지시간) 엑스에서 “이는 앞으로 있을 많은 일들의 시작이 될 것”이라며 이같이 밝혔다. 머스크는 이 게시물을 자신의 엑스 페이지 상단에 고정하기도 했다. 다만 그는 구체적인 주식 지급 계획 등에 대해서는 언급하지 않았다.블룸버그통신은 머스크가 미국 모든 어린이들에게 주식을 기부하기 위해서는 약 105억 달러(약 14조원)가 필요할 것으로 추산했다. 이는 현재 스페이스X 1주당 가격(146달러)에 미 인구조사국이 추산한 미국 아동 인구 약 7200만명을 반영해 계산한 것이다.머스크의 이러한 깜짝 발표는 인공지능(AI) 경쟁사 앤트로픽이 기업공개(IPO)를 앞두고 회사 지분 5%를 새로 만드는 공익기금에 출연한다고 발표한 후에 나왔다. 머스크는 해당 소식이 담긴 게시물에 댓글을 달고 “(기금보다는) 주식을 직접 대중에게 주는 것을 권장한다”고 언급하기도 했다.머스크의 이러한 계획이 실제로 실현될지는 미지수다. 블룸버그통신은 “머스크는 그동안 실현되지 않을 아이디어를 내놓거나 나중에 ‘농담이었다’고 해명하는 전력이 있다”고 짚었다.