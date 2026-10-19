트럼프, 이스라엘 총선 코앞 네타냐후에 “위대한 전사” 공개 지지

“평화 위한 위대한 파트너” 재선 도전 힘 실어

트럼프 지지 기다리던 네타냐후 “감사” 반색

야권 주자 “이스라엘 국민만이 지도자 선택”

이미지 확대 베냐민 네타냐후(왼쪽) 이스라엘 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 베냐민 네타냐후(왼쪽) 이스라엘 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘 총선을 앞두고 베냐민 네타냐후 총리를 공개 지지했다. 트럼프 대통령은 네타냐후를 이란에 맞선 위대한 전사이자 평화의 파트너라고 치켜세우며 재선 도전을 전폭 지원한다고 밝혔다. 네타냐후는 즉각 감사 인사를 전했다. 트럼프, 이스라엘 총선 앞두고 네타냐후 공개 지지

네타냐후, 트럼프 지지에 감사하며 재선 의지 강조

야권, 외국 지도자 개입이라며 민주주의 훼손 반발

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도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 27일 치러지는 이스라엘 총선을 앞두고 베냐민 네타냐후 총리를 공개 지지하며 그의 재선 도전에 힘을 실었다.트럼프 대통령은 18일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 “네타냐후는 ‘이스라엘에 죽음을, 미국에 죽음을, 작은 사탄과 큰 사탄을 파괴할 것’이라는 구호를 51년 동안 외쳐온 이란에 맞선 위대한 전사 총리이자, 평화를 위한 위대한 파트너로서 역할을 해왔다”고 치켜세웠다.트럼프 대통령은 네타냐후 총리가 “이스라엘을 포함한 엄청난 반대 속에서도 강인하고 용감하며 뛰어난 모습을 보여줬다”며 “나는 다가오는 이스라엘 총선에서 재선에 나서는 네타냐후 총리를 전폭적으로 지지한다는 뜻을 밝힌다”고 전했다.이는 이스라엘 총선을 앞두고 네타냐후 총리에 대한 트럼프 대통령의 첫 지지 선언이다. 그간 레바논 및 가자지구 문제 등에서 네타냐후 총리가 자신의 방침을 거스르자 트럼프 대통령은 그간 공개적인 지지 표명을 주저해왔다.이와 관련해 트럼프 대통령은 미 매체 악시오스와의 인터뷰에서 네타냐후 총리를 지지할 의도는 항상 있었다고 언급하며 “다만 너무 일찍 하고 싶지 않았을 뿐”이라고 말했다. 그러면서 네타냐후 총리가 재선하면 “계속 좋은 협력 관계를 이어갈 것”이기 때문에 그를 지지한다고 설명했다.그간 지지율에서 고전을 면치 못하던 네타냐후 총리는 자신의 ‘전우’인 트럼프 대통령이 지지 의사를 밝히자 즉각 반색했다. 그는 엑스를 통해 트럼프 대통령에게 “당신의 각별한 지지에 감사드린다”며 “우리는 힘을 합쳐 이란 정권이 핵무기를 손에 넣지 못하도록 반드시 막아낼 것”이라고 전했다.네타냐후 총리의 대항마로 떠오른 야권 선두 주자 가디 아이젠코트 야사르당 대표는 트럼프 대통령의 지지 선언에 반발했다. 아이젠코트 대표는 이스라엘 텔아비브에서 열린 한 행사에서 트럼프 대통령을 존경한다면서도 “이스라엘은 민주주의 국가이며 오직 이스라엘 국민만이 지도자를 선택할 수 있다”고 강조했다.