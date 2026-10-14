두만강 이어 압록강까지…‘교량정치’ 북중 군사교류로 확대되나

준공 12년째 북중 신압록강대교 15일 개통

북러 두만강다리 개통에 방치됐된 다리 열려

이미지 확대 북한 신의주와 중국 단둥을 잇는 신압록강대교에 야간 조명이 켜져 있다. 단둥 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 북한 신의주와 중국 단둥을 잇는 신압록강대교에 야간 조명이 켜져 있다. 단둥 뉴시스

이미지 확대 기존 북중교류를 담당했던 조중우의교는 1943년 완공돼 한방향으로만 운행하는 노후화된 교량이다. 바이두 캡처 닫기 이미지 확대 보기 기존 북중교류를 담당했던 조중우의교는 1943년 완공돼 한방향으로만 운행하는 노후화된 교량이다. 바이두 캡처

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세줄 요약 북한 신의주와 중국 단둥을 잇는 신압록강대교가 12년 만에 개통식을 열었다. 중국이 전액 부담해 완공한 이 다리는 기존 조중우의교를 대체하며 교역 확대가 기대된다. 최근 두만강 대교 개통과 맞물려 북중러 국경 인프라 재편과 군사교류 확대 가능성도 제기됐다. 신압록강대교, 12년 만에 개통식 개최

기존 조중우의교 대체, 북중 교역 확대 전망

두만강 대교와 맞물려 군사교류 가능성 부상

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북한 신의주와 중국의 국경도시 단둥을 잇는 신압록강대교가 준공 12년 만에 15일 개통식을 갖는다.신압록강대교는 중국이 약 22억 위안(약 4400억원)의 건설 비용을 전액 부담해 2014년 완공했으나, 지난 12년 동안 개통이 미뤄졌다.왕복 4차로에 총길이 3026m인 이 다리는 지난달 북한 나선과 러시아 하산을 잇는 두만강 자동차대교가 개통된 지 약 한 달 만에 정식 개통식을 열게 됐다.신압록강대교는 1943년 완공된 기존 북중우의교를 대체하게 된다.그동안 북중우의교는 양국 교류의 70% 이상을 담당했으나 차선 한 개와 단선철도만으로 구성된 데다 20t 이상 화물차는 통행이 제한됐다.시간차를 두고 한방향으로만 운행했던 조중우의교에 비해 왕복 4차선의 신압록강대교는 북중 교역량을 대폭 확대할 전망이다.지난 12년간 신압록강대교는 중국에 경제적으로 종속되는 것을 경계하는 북한식 ‘줄타기 외교’의 상징과도 같았다.북한은 다리와 신의주 시내를 잇는 연결도로 미흡 등을 이유로 개통에 미온적이었다.하지만 우크라이나 전쟁 파병을 계기로 북한과 러시아가 밀착하자 시진핑 중국 국가주석은 지난 5월 평양 방문에서 군사교류를 강화하자고 밝혔다.김도균 법무법인 디엘지 한중법률지원센터장은 “신압록강대교 개통 지연 이유 가운데 하나였던 북한 신의주의 미흡한 인프라는 최근 조중우의교와 연결하는 도로와 세관 시설 등이 갖춰지면서 크게 확충됐다”라고 설명했다.중국과 러시아가 한달 간격으로 북한 국경에 다리를 개통하는 것을 두고 반길주 국립외교원 교수는 ‘교량 정치’라고 분석했다.반 교수는 “북한이 경제·군사적으로 최대한 이익을 끌어내는 전략을 구사하고 있다”면서 “시 주석이 언급한 북중 군사교류 가능성이 교량이란 인프라로 현실화했다”고 밝혔다.북중 군사교류는 교량을 통한 병력 상호방문에서 연합훈련, 대만 유사시 임무 분담으로 나아갈 수 있다고 덧붙였다.다만 북한은 러시아에는 이미 개방한 관광비자를 중국에는 아직 열지 않아 북중 인적 교류에는 한계가 있다는 평가다.마오닝 중국 외교부 대변인은 14일 정례브리핑에서 “신압록강대교는 양국의 상호 연결과 교류를 위한 중요한 시설”이라며 “개통 이후 양국 간 경제·무역 교류와 인적 왕래를 더욱 촉진하고 양국 국민의 복지를 증진할 것”이라고 강조했다.