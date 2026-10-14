“컵 옮기고 병뚜껑 열면 월 120만원 번다”…中 ‘로봇 과외’ 정체는? [월드픽]

세줄 요약 중국에서 사람이 컵을 옮기고 병뚜껑을 여는 동작을 기록해 로봇을 훈련하는 ‘로봇 트레이너’ 일이 확산했다. 프리랜서들은 센서를 몸에 달고 반복 작업을 하며 데이터를 쌓고, 월 80만~120만원가량을 받는다. 실직자와 젊은층이 몰리지만 피로와 낮은 보수 탓에 이직도 잦다. 중국서 로봇에 집안일 가르치는 트레이너 확산

센서 착용 뒤 컵 옮기기·설거지 반복 작업

월 80만~120만원 수준, 피로와 이직 잦음

이미지 확대 지난 8월 19일 중국 베이징에서 열린 ‘2026 세계로봇대회(WRC)’에서 ‘파이센 AI’의 로봇이 장난감 조립 과제를 수행하고 있다. 2026.9.30 신화통신 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 지난 8월 19일 중국 베이징에서 열린 ‘2026 세계로봇대회(WRC)’에서 ‘파이센 AI’의 로봇이 장난감 조립 과제를 수행하고 있다. 2026.9.30 신화통신 뉴시스

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중국에서 사람이 직접 컵을 옮기거나 설거지하는 동작을 데이터로 만들어 로봇에게 집안일을 가르치는 일자리가 늘고 있다. 언젠가 자신을 대신할 기계를 제 손으로 키우는 셈이어서 아이러니하다는 목소리도 나온다.14일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 최근 중국 전역에서 프리랜서 ‘로봇 트레이너’들이 동작 인식 장비를 몸에 달고 컵 집기, 병뚜껑 열기, 설거지 같은 집안일을 반복하며 데이터를 쌓고 있다. 이렇게 모인 데이터는 가공 과정을 거쳐 주방과 공장, 슈퍼마켓 등에서 일할 로봇을 훈련하는 데 쓰인다.이 같은 일자리는 중국 소셜미디어(SNS)와 구인 플랫폼에 갈수록 자주 올라오고 있다. 월급은 4000~6000위안(약 80만~120만원) 수준으로 주로 실직자나 유연한 근무를 찾는 젊은이들이 몰리고 있다.자동차 업계에서 일하다 직장을 잃은 뒤 나이 때문에 재취업에 어려움을 겪던 류윈(40)씨도 이 일에 뛰어들었다. 그는 베이징의 한 작업실에서 손목에 센서 팔찌를, 손가락에 칩을 끼운 채 컴퓨터 화면의 지시에 따라 컵을 옮기고 표면을 닦는 동작을 되풀이했다.작업자의 움직임 하나하나가 감시 대상이었다. 대형 화면에는 생산성과 정확도에 따라 작업자 순위가 매겨졌으며, 하루 할당량은 160건이었으나 성적이 좋은 사람은 260건 넘게 해내기도 했다.산시성 출신 대학생 쑨(22)씨는 여름방학 인턴 자리를 알아보려다 이 일을 시작했다. 그는 옷을 개고 바닥을 쓸며 로봇 훈련에 쓰일 규격화된 동작을 기록했다. 일당은 주간 근무가 120위안(약 2만 4000원), 야간 근무가 135위안(약 2만 6700원)이었다.하지만 단순 반복 작업에서 오는 피로감에 비해 수입이 적어 몇 주 만에 그만두는 등 이직이 잦았다. 쑨씨 역시 몸과 마음의 피로를 보상하기에는 수입이 부족하다고 느꼈다. 반면 일하는 방식이 자유로워 만족해하는 이도 있다.반면 일하는 방식이 자유로워 만족하는 사람도 있다. 사람의 노동을 데이터로 모으는 일은 집안일을 넘어 다른 분야로도 번지고 있다. 지난 8월 선전의 기술 기업 ‘파이센 AI’는 한 환경미화 업체와 손잡고 거리 청소부들에게 데이터 수집 장비를 지급했다.