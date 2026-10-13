이혼 확정 단 ‘3주’ 만에…전처 재혼식 ‘주례’ 선 스파이더맨, 美 깜짝 [월드픽]

세줄 요약 배우 토비 맥과이어가 전처 제니퍼 마이어의 하와이 재혼식에서 직접 주례를 맡아 눈길을 끌었다. 두 사람의 이혼이 법적으로 확정된 지 약 3주 만에 열린 예식이어서 더욱 화제가 됐다. 마이어는 새 남편과 함께 첫딸을 얻었고, 전남편과의 자녀들도 함께 자리했다. 토비 맥과이어, 전처 재혼식 주례 맡아 화제

이혼 확정 3주 만의 하와이 예식, 이례적 장면

전처·새 남편, 갓난딸과 자녀들 함께 참석

이미지 확대 2007년 토비 맥과이어(왼쪽)와 전 부인 제니퍼 마이어. 위키미디어 커먼스 닫기 이미지 확대 보기 2007년 토비 맥과이어(왼쪽)와 전 부인 제니퍼 마이어. 위키미디어 커먼스

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영화 ‘스파이더맨’으로 알려진 배우 토비 맥과이어(51)가 전 부인이자 보석 디자이너인 제니퍼 마이어(49)의 재혼식에서 직접 주례를 맡아 화제다.11일(현지시간) 페이지식스와 피플지 등 외신에 따르면 마이어는 지난 10일 하와이 라나이섬의 포시즌스 리조트에서 제프 오군레시와 결혼식을 올렸다.야외에서 치러진 이날 예식에서 정장 차림으로 참석한 맥과이어는 직접 주례를 맡아 식을 집전했다.이날 결혼식에는 마이어와 새 남편 오군레시 사이에서 지난 5월 태어난 갓난딸이 함께했다. 맥과이어와 마이어 사이에서 태어난 딸 루비(19)와 아들 오티스(17)도 자리를 지켰다.이번 결혼식은 맥과이어와 마이어의 이혼 절차가 법적으로 확정된 지난 9월 21일로부터 약 3주 만에 열렸다. 앞서 두 사람은 9년간의 결혼 생활 끝에 2016년 10월 파경을 맞은 바 있다.다만 두 사람은 혼인 관계를 먼저 정리하는 ‘분리 이혼’ 방식을 택했기 때문에 재산 분할 등 남은 과제는 앞으로 매듭지어야 한다.마이어는 유명 배우인 전남편과 함께 아이들을 키우는 일이 결코 쉽지 않았다고 털어놓기도 했다.그는 2022년 한 팟캐스트 방송에 출연해 공동 양육이 “손이 정말 많이 가는 일”이라면서도 맥과이어와의 이별 과정을 “인생에서 가장 아름다웠던 경험”으로 회상했다.마이어는 “우리가 선택한 길이었고 우주가 우리 편이 되어줄 것이라 믿었지만, 그 과정은 정말 지독하게 힘들었다”고 덧붙였다.그러면서도 전남편을 향한 깊은 애정을 숨기지 않았다. 마이어는 “맥과이어를 위해서라면 세상 무엇이든 할 수 있다”며 “그는 내 친오빠 같은 사람이고, 죽을 만큼 사랑한다”고 전했다.한편 마이어와 오군레시는 2023년 여름부터 교제를 시작했다. 그해 11월 자선 행사에 함께 등장해 연애를 공개한 두 사람은 이듬해 8월 약혼을 발표했고 올해 첫딸을 얻었다.