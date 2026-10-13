“19금 영상 보여주겠다” 메간 폭스, 성인 플랫폼 데뷔…‘반응 폭발’ 월 구독료는 [월드픽]

세줄 요약 할리우드 배우 메간 폭스가 40세에 성인용 유료 구독 플랫폼을 개설해 화제가 된다. 그는 다른 곳에서는 볼 수 없는 영상과 사진, 메시지를 제공하겠다고 밝혔고, 공개 직후 접속 폭주로 서버가 마비됐다. 월 구독료는 19.99달러이며 유료 콘텐츠도 운영한다. 성인용 유료 구독 플랫폼 개설

독점 영상·사진·메시지 제공 예고

접속 폭주로 서버 마비 사태

이미지 확대 할리우드 배우 메간 폭스가 성인용 유료 구독 플랫폼을 개설했다. 메간 폭스 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 할리우드 배우 메간 폭스가 성인용 유료 구독 플랫폼을 개설했다. 메간 폭스 인스타그램

이미지 확대 할리우드 배우 메간 폭스의 발기부전 치료제 광고. 메간 폭스 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 할리우드 배우 메간 폭스의 발기부전 치료제 광고. 메간 폭스 인스타그램

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‘섹시 아이콘’으로 전 세계적인 인기를 얻은 할리우드 배우 메간 폭스가 40세의 나이에 성인용 유료 구독 플랫폼을 전격 개설했다.9일(현지시간) 페이지식스 등 외신에 따르면 폭스는 최근 온리팬스 스타일의 성인용 유료 구독 플랫폼을 만들었다.폭스는 “다른 곳에서는 절대 볼 수 없는 영상과 사진, 게시물을 제공하겠다”며 “직접 메시지까지 주고받으며 나의 사적인 모습을 볼 수 있을 것”이라고 밝혔다.그는 단순히 플랫폼에 데뷔한 것이 아닌 온리팬스의 공동 창업자인 팀 스토클리와 손잡고 해당 플랫폼의 공동 소유주로 참여했다.폭스는 자신의 인스타그램을 통해 여러 장의 새로운 사진과 영상을 올리며 홍보에 나섰다. 영화 ‘트랜스포머’로 전 세계적인 스타 반열에 오른 그는 수영장에서 메탈 소재의 비키니를 입고 물놀이를 즐기는 사진을 공개했다. 그러면서 ”느와르 에로틱 스릴러“라는 캡션을 달며, 팬들에게 독점 콘텐츠로 연결되는 공식 링크를 눌러 확인하라고 유도하기도 했다.폭스는 “여성들은 수십 년 동안 ‘대중에게 노출되는 것이 곧 힘이다’라는 말을 들어왔지만, 정작 플랫폼이나 대중, 이미지를 소유하는 것은 늘 다른 이들의 몫이었다”며 “나는 여성들이 플랫폼, 대중, 이미지 이 3가지를 모두 가졌을 때 어떤 일이 일어날지 관심이 있다”고 전했다.팬들의 반응은 폭발적이다. 플랫폼이 오픈되자마자 접속이 폭주해 서버가 전면 마비되는 사태도 발생했다. 이에 폭스는 ”여러분들이 계속 사이트를 고장 내고 있다. 복구를 위해 열심히 노력 중“이라는 글을 남겼다.현재 메간 폭스의 해당 페이지 월 구독료는 19.99달러(약 2만 7000원)이며, 건당 18달러에서 88달러에 달하는 유료 결제 콘텐츠도 함께 운영 중이다. 업계 관계자들은 메간 폭스의 글로벌 인지도와 영향력을 고려할 때 월 수백억원 이상의 수익을 올릴 것으로 내다보고 있다.폭스는 최근 발기부전 치료제 광고를 찍는 등 파격적인 행보를 이어가고 있다.지난 2일 남성 건강 브랜드의 유튜브 채널 ‘Ro’에는 “메간 폭스가 광고 모델로 나섰다”며 새로운 광고 영상을 공개했다.영상에는 폭스가 몸에 달라붙는 빨간색 캣슈트를 입고 등장했다. 이어 바닥에 눕거나 팝스타 같은 자세를 취하며 매혹적인 미소를 지어 보였다.폭스는 이번 광고에 참여한 이유에 대해 남성들이 발기부전에 대해 느끼는 수치심과 부담감을 덜어주기 위함이라고 밝혔다. 그는 “낙인과 금기를 깨고, 특히 남성들에게 발기부전이 흔한 현상이라는 점을 교육해야 한다”며 “우리는 같은 팀이고 같은 것을 원한다. 함께 이겨내자”고 독려했다.한편 메간 폭스는 영화 ‘트랜스포머’ 시리즈로 할리우드 대표 배우로 떠올랐다. 배우 브라이언 오스틴 그린과 이혼 후 래퍼 머신건 켈리와 교제하며 딸 사가 블레이드 폭스베이커를 낳았다. 그러나 만남과 헤어짐을 반복한 끝에 결별한 뒤 현재 홀로 네 아이를 키우고 있다.