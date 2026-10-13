교황 “폐 결절 절제 수술 예정” 이례적으로 직접 공개

일요일 성베드로 광장에서

신도들에 이탈리아로 밝혀

이미지 확대 교황 레오 14세가 11일(현지시간) 바티칸 교황궁에서 폐의 혹을 제거하는 수술을 받을 예정이라고 밝히고 있다. 바티칸 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 교황 레오 14세가 11일(현지시간) 바티칸 교황궁에서 폐의 혹을 제거하는 수술을 받을 예정이라고 밝히고 있다. 바티칸 로이터 연합뉴스

세줄 요약 교황 레오 14세가 바티칸 성 베드로 광장에서 정오 기도 중 폐의 작은 결절을 제거하는 수술을 받게 됐다고 직접 밝혔다. 의료진은 매우 초기 단계라고 설명했고, 교황청은 로마 제멜리 병원에서 이번 주 수술 뒤 약 일주일 회복이 필요하다고 했다. 교황은 다음 달 남미 순방도 예정대로 수행하겠다고 했다. 교황, 폐 작은 결절 제거 수술 직접 공개

로마 제멜리 병원서 이번 주 수술 예정

회복 약 일주일, 남미 순방은 예정대로

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교황 레오 14세가 11일(현지시간) 바티칸 성 베드로 광장에서 일요일 정오 기도를 드리던 중 자신이 폐의 혹을 제거하는 수술을 받게 됐다고 밝혔다.교황은 신도들 앞에서 이탈리아어로 “최근 건강 검진 도중 의사들이 작은 국소 결절을 폐에서 발견했는데 매우 초기 단계라고 진단받았다”면서 “의료진의 조언에 따라 곧 제거 수술을 받기로 했다”고 자신의 건강에 대한 중요 사실을 이례적으로 직접 공개했다.미국 암 학회에 따르면 폐 결절은 3㎝ 미만의 작은 비정상 부위로 가슴이나 복부의 컴퓨터 단층촬영(CT) 검사를 통해 주로 발견된다. CT검사는 폐암과 관계없이 외상이나 폐의 감염을 검진하기 위해 실시되기도 하는데 의학 전문가들은 폐 결절이 암일 가능성은 작다고 전했다.교황청은 쏟아지는 질의에 역대 교황들이 치료받았던 로마 제멜리 병원에서 이번 주 교황이 수술을 받으며, 회복 기간은 약 일주일 걸릴 것이라고 설명했다. 제멜리 병원은 전임 프란치스코 교황이 장기간 입원 뒤 선종한 곳이다.올해 71세인 교황은 그동안 알려진 건강 문제가 없었으며 매주 테니스와 수영을 즐겼다. 교황은 다음 달 6~17일 페루, 아르헨티나, 우루과이 등을 방문하는 장거리 순방도 예정대로 수행할 것이라고 강조했다.