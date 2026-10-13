강경화 “韓美 정보공유 문제, 미국 측 기대만큼 해소 안됐다고 생각”

세줄 요약 강경화 주미대사는 국감에서 한미 정보공유 제한 논란이 미국 측 기대만큼 충분히 해소되지 않았다고 밝혔다. 루비오 미 국무장관이 양국 정보협력 문제를 직접 언급했다는 주장도 나왔고, 백악관과의 소통은 한계가 있다고 했다. 한미 정보공유 논란, 미국 기대만큼 해소 안 됨

루비오 장관, 양국 정보협력 문제 직접 언급 주장

백악관 소통 한계 시인, 답답한 외교 현안

이미지 확대 강경화 주미 대사가 12일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 발언하고 있다. 주미 한국대사관 제공 닫기 이미지 확대 보기 강경화 주미 대사가 12일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 발언하고 있다. 주미 한국대사관 제공

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강경화 주미 대사가 한국과 미국 간 정보 공유 제한 논란에 대해 미국 측 기대만큼 사안이 충분히 해소되지 않았다고 생각한다고 밝혔다. 한미 정보당국의 불협화음 등 이상 기류를 일부 인정한 것으로 풀이된다. 특히 마코 루비오 미 국무장관은 지난달 조현 외교부 장관과의 회담에서 양국 정보협력에 문제가 있다는 이야기를 직접 한 것으로 파악됐다.강 대사는 12일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 ‘지난달 18일 한미 외교장관 회담 당시 미국 측이 한국 정보당국에 대한 신뢰 문제를 거론했다’는 한동훈 무소속 의원의 질의에 “구체적으로 말하기 어렵지만 정보협력에 대한 미국 측 설명이 있었다”고 말했다. 강 대사는 당시 조 장관과 루비오 장관의 회담에 동석했다.강 대사는 ‘우리 측 대응이 이미 이뤄진 것이냐’는 한 의원의 질의에 대해선 “미국 측이 기대하는 만큼 충분히 해소됐다고 생각하지 않는다”고 말했다. 강 대사는 “국정원이 (한미 간 정보협력 중단과 관련해) 계속 대응하고 있고 정보기관 간 소통이 진행되고 있다. 진전이 이뤄지고 있는 것으로 듣고 있다”면서도 “구체적 내용은 파악이 안 되고 있다”고 밝혔다.이날 한 의원은 “지난달 18일 워싱턴DC에서 열린 한미 외교장관 회담에서 루비오 장관이 ‘한미 정보라인 간 신뢰가 손상이 됐고 이를 정상화해야 한다는 것을 이재명 대통령에게 보고해달라’고 이야기했다”고 주장했다. 또 “기업 이름을 밝히진 않겠지만 한 한국 기업이 중국의 제재 가능성 때문에 미국 기업과 협력을 꺼리고 있다며 이에 대해 챙겨봐달라고 이야기했다”고 밝혔다.강 대사는 정동영 통일부 장관이 ‘북한 구성 핵시설’ 발언 이후 미국 측에 경위를 설명해달라고 요청했는지 묻는 김건 국민의힘 의원 질문에는 통화 사실을 확인했다. 이어 “(정 장관이) 그렇게 말해서 통상적으로 하는 협의 채널을 통해 상대들에게 그런 얘기를 한 바 있다”고 전했다. 앞서 정 장관은 이날 기자회견을 열고 미국이 지난 3월 외통위에서의 ‘구성 발언’을 정보 누설로 문제 삼자 해당 경위를 미국 당국자와 주미 한국대사에게도 설명했다고 밝혔다.강 대사는 정 장관의 해당 발언이 일으킨 파장 등으로 한미동맹에 이상기류가 형성됐다는 야당의 지적에 대해선 “현안이 어렵긴 하지만 동맹에 대한 미국 조야의 지지는 유대와 뿌리가 남다르다고 생각한다”고 밝혔다. 강 대사는 그러나 “백악관에 대한 소통에 한계가 있음을 시인하겠다”며 “백악관 국가안보회의(NSC), 주요 인사들과의 면담을 자주 하지만 답답할 정도로 하고 싶은 만큼 이뤄지지 않고 있다”고 분위기를 전했다.강 대사는 북미 정상회담 개최 가능성에 대해선 “가능성은 항상 있지만, 수치로 이야기하기는 어렵다”며 “아직 구체적인 진전사항이 없는 것으로 알고 있다”고 밝혔다. 아울러 “북한이 우리를 대화 상대로 더 이상 삼지 않겠다는 입장인 만큼, 북미 간 대화가 열리는 게 가장 중요하다”며 “이 과정에서 한미 간 긴밀한 소통을 통해 남북 대화로 이어지는 게 중요하다”는 입장을 보였다.